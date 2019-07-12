Летальний випадок: в метрополітені розповіли про пасажира, який впав на рейки на "Оболоні"

Пасажир, який впав на рейки на станції метрополітену "Оболонь" у Києві, помер.\r\nПро це Українським Новинам повідомила спікер комунального підприємства "Київський метрополітен" Наталя Макогон.\r\n"Це летальний випадок", - сказала вона.\r\nЗа її словами, загинула жінка.\r\nБуло це самогубство чи жінка впала випадково Макогон не повідомила, уточнивши, що це будуть з'ясовувати правоохоронці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, близько 9:00 в п'ятницю "Київський метрополітен" закрив станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра" через падіння пасажира на рейки.\r\nНа даний момент всі станції працюють в звичайному режимі.\r\nРік назад під поїздом на "Лівобережній" загинула людина.\r\nНавесні на "Арсенальній" на рейки впала жінка, вона вижила.