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12 липня 2019, пʼятниця, 10:32 58
Суспільство 2019-07-12T13:45:03+03:00
Українські Новини
Летальний випадок: в метрополітені розповіли про пасажира, який впав на рейки на "Оболоні"

Летальний випадок: в метрополітені розповіли про пасажира, який впав на рейки на "Оболоні"

Метрополітен. Скріншот
Метрополітен. Скріншот

Пасажир, який впав на рейки на станції метрополітену "Оболонь" у Києві, помер.

Про це Українським Новинам повідомила спікер комунального підприємства "Київський метрополітен" Наталя Макогон.

"Це летальний випадок", - сказала вона.

За її словами, загинула жінка.

Було це самогубство чи жінка впала випадково Макогон не повідомила, уточнивши, що це будуть з'ясовувати правоохоронці.

Як повідомляли Українські Новини, близько 9:00 в п'ятницю "Київський метрополітен" закрив станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра" через падіння пасажира на рейки.

На даний момент всі станції працюють в звичайному режимі.

Рік назад під поїздом на "Лівобережній" загинула людина.

Навесні на "Арсенальній" на рейки впала жінка, вона вижила.

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