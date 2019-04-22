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22 апреля 2019, понедельник, 11:30 881
Происшествия 2019-04-22T11:31:00+03:00
Українські Новини
В Киеве утром на метро "Арсенальной" женщина упала на рельсы, движение остановлено

В Киеве утром на метро "Арсенальной" женщина упала на рельсы, движение остановлено

Утром в понедельник, 22 апреля, произошло ЧП на красной ветке столичной подземки. На станции "Арсенальная" женщина оказалась на рельсах. Об этом сообщает "Сегодня".

Неизвестно, как женщина оказалась на рельсах станции, выясняет полиция. Возможно, ее кто-то толкнул или ей стало плохо и она упала. К счастью, женщина не получила повреждений. Остановка движения поездов составила две минуты с 9:35 до 9:37", – рассказали в метрополитене.

Остановки в движении поездов хватило для того, чтобы на других станциях по красной ветке на перронах скопилось огромное количество пассажиров. 

Как сообщалось, "Киевcкий метрополитен" временно закрывал станции "Театральная" и "Университет" Святошинско-Броварской линии из-за падения человека на рельсы. 

Мужчина, упавший на рельсы на станции "Театральная" в Киеве, погиб.

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