В Киеве утром на метро "Арсенальной" женщина упала на рельсы, движение остановлено

Утром в понедельник, 22 апреля, произошло ЧП на красной ветке столичной подземки. На станции "Арсенальная" женщина оказалась на рельсах. Об этом сообщает "Сегодня".\r\nНеизвестно, как женщина оказалась на рельсах станции, выясняет полиция. Возможно, ее кто-то толкнул или ей стало плохо и она упала. К счастью, женщина не получила повреждений. Остановка движения поездов составила две минуты с 9:35 до 9:37", – рассказали в метрополитене.\r\nОстановки в движении поездов хватило для того, чтобы на других станциях по красной ветке на перронах скопилось огромное количество пассажиров. \r\nКак сообщалось, "Киевcкий метрополитен" временно закрывал станции "Театральная" и "Университет" Святошинско-Броварской линии из-за падения человека на рельсы. \r\nМужчина, упавший на рельсы на станции "Театральная" в Киеве, погиб.