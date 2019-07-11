Народный артист выбросился из окна своей квартиры в Киеве и оставил записку

В Киеве на Осокорках на улице Срибнокольская, 22А с балкона выпрыгнул пожилой мужчина. Около тела погибшего нашли записку, в которой мужчина просил никого не винить в случившемся и сообщить обо всем сыну. Позже стало известно, что погибший был народным артистом Украины и вокалистом ансамбля песни и танца ВСУ, сообщает "Информатор".\r\nСоседи народного артиста подтвердили, что знали погибшего и что его звали Василий. Фамилия артиста не называется.\r\n\r\nЗнакомые погибшего рассказали, что мужчина жил один и не был конфликтным. Периодически его навещал сын. Ранее Василий был военным и занимался велосипедным спортом.\r\nДверь в доме погибшего. Фото: "Информатор"\r\nМужчина самостоятельно поднимал велосипед на пятый этаж. Около полугода назад Василий начал ходить с палочкой. Но о том, что он был народным артистом Украины практически никто из жильцов дома не знал.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Тернополе в пожаре погиб народный артист Украины. Также ушла из жизни одесская народная артистка Дембская, игравшая в театре 70 лет.\r\nКроме того, ушел из жизни народный артист Украины Петр Бенюк - брат Богдана Бенюка.