Народный артист выбросился из окна своей квартиры в Киеве и оставил записку

В Киеве на Осокорках на улице Срибнокольская, 22А с балкона выпрыгнул пожилой мужчина. Около тела погибшего нашли записку, в которой мужчина просил никого не винить в случившемся и сообщить обо всем сыну. Позже стало известно, что погибший был народным артистом Украины и вокалистом ансамбля песни и танца ВСУ, сообщает "Информатор".

Соседи народного артиста подтвердили, что знали погибшего и что его звали Василий. Фамилия артиста не называется.

Знакомые погибшего рассказали, что мужчина жил один и не был конфликтным. Периодически его навещал сын. Ранее Василий был военным и занимался велосипедным спортом.

Дверь в доме погибшего. Фото: "Информатор"

Мужчина самостоятельно поднимал велосипед на пятый этаж. Около полугода назад Василий начал ходить с палочкой. Но о том, что он был народным артистом Украины практически никто из жильцов дома не знал.

Как сообщали Українські Новини, в Тернополе в пожаре погиб народный артист Украины. Также ушла из жизни одесская народная артистка Дембская, игравшая в театре 70 лет.

Кроме того, ушел из жизни народный артист Украины Петр Бенюк - брат Богдана Бенюка.