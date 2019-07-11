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11 липня 2019, четвер, 20:49 60
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Українські Новини
У США назвали 5 осіб, які Зеленський бачить прем'єр-міністром: серед них Данилюк з Абромавичусом

У США назвали 5 осіб, які Зеленський бачить прем'єр-міністром: серед них Данилюк з Абромавичусом

Редактор UkraineAlert Atlantic Council Мелінда Херінг (Melinda Haring) назвала імена п'яти кандидатів на пост прем'єр-міністра України. Про це вона написала у своїй статті в Atlantic Council, посилаючись на свої джерела, передає "Страна".

Відзначимо, що, мабуть, це саме ті кандидатури, які будуть запропоновані партією "Слуга народу", якщо вона набере достатньо голосів і зможе сформувати більшість у Раді.

На її думку, Кабінет міністрів можуть очолити:

    < li>заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.
  1. Директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.
  2. Голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.
  3. Секретар РНБО та екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.
  4. Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус.

Херінг вважає, що найбільш підготовленими кандидатами в крісло прем'єр-міністра є Айварас Абромавічус і Владислав Рашкован. 

"На Заході Абромавичуса вважають чесним, ефективним, принциповим, чарівним і абсолютним прихильником успішної України. Вибір Абромавичуса буде сигналізувати інвесторам, західним партнерам і українцям, що Зеленський серйозно налаштований щодо змін в країні", – зазначає Херінг, яка також є старшим науковим співробітником Інституту досліджень зовнішньої політики і віце-голова Фонду Східна Європа у Києві.

На її думку, альтернативою Абромавичусу, яка б послала ті ж сигнали, є Рашкован, який в 2014-2016 роках обіймав посаду заступника голови Національного банку України та відповідав за реформування і трансформацію центробанку.

"Рашкован – институционалист, а це значить, що він здатний вирішувати технічні економічні питання, але у нього також є погляд на трансформування і створення нових інституцій. Найголовніше, він точно знає, що потрібно зробити Україні для залучення міжнародних коштів і як заспокоїти інвесторів", – вказується в матеріалі.

Серед інших претендентів розглядаються також екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, нинішній голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв і виконавчий директор цієї компанії Юрій Вітренко.

Абромавічус, який днями очолив наглядову раду держконцерну "Укроборонпром" після включення його туди в червні, новим президентом Володимиром Зеленським, позитивно оцінив усіх, описаних у статті. 

"Абсолютно чудова група людей! Що, якщо ми всі опинимося в наступному уряді", – написав екс-глава МЕРТ, проілюструвавши свій пост в Twitter смайликом.

Крім того, Рашкован і Вітренко лайкнули відповідний пост Херінг, а Абромавічус поширив цю інформацію в своєму Twitter.

Однак нагадаємо, що Зеленський за своїм законом про люстрацію повинен буде звільнити Данилюка і не зможе призначити у владу Абрамавичуса.

Раніше представник Президента в парламенті Руслан Стефачук повідомив, що Зеленський має намір внести в Раду законопроект про розширення переліку суб'єктів, які підлягають люстрації, включаючи Президента.

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