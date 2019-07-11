У США назвали 5 осіб, які Зеленський бачить прем'єр-міністром: серед них Данилюк з Абромавичусом

Редактор UkraineAlert Atlantic Council Мелінда Херінг (Melinda Haring) назвала імена п'яти кандидатів на пост прем'єр-міністра України. Про це вона написала у своїй статті в Atlantic Council, посилаючись на свої джерела, передає "Страна".\r\nВідзначимо, що, мабуть, це саме ті кандидатури, які будуть запропоновані партією "Слуга народу", якщо вона набере достатньо голосів і зможе сформувати більшість у Раді.\r\nНа її думку, Кабінет міністрів можуть очолити:\r\n< li>заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.\r\nДиректор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.\r\nГолова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.\r\nСекретар РНБО та екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.\r\nКолишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус.\r\n\r\nХерінг вважає, що найбільш підготовленими кандидатами в крісло прем'єр-міністра є Айварас Абромавічус і Владислав Рашкован. \r\n"На Заході Абромавичуса вважають чесним, ефективним, принциповим, чарівним і абсолютним прихильником успішної України. Вибір Абромавичуса буде сигналізувати інвесторам, західним партнерам і українцям, що Зеленський серйозно налаштований щодо змін в країні", – зазначає Херінг, яка також є старшим науковим співробітником Інституту досліджень зовнішньої політики і віце-голова Фонду Східна Європа у Києві.\r\nНа її думку, альтернативою Абромавичусу, яка б послала ті ж сигнали, є Рашкован, який в 2014-2016 роках обіймав посаду заступника голови Національного банку України та відповідав за реформування і трансформацію центробанку.\r\n"Рашкован – институционалист, а це значить, що він здатний вирішувати технічні економічні питання, але у нього також є погляд на трансформування і створення нових інституцій. Найголовніше, він точно знає, що потрібно зробити Україні для залучення міжнародних коштів і як заспокоїти інвесторів", – вказується в матеріалі.\r\nСеред інших претендентів розглядаються також екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, нинішній голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв і виконавчий директор цієї компанії Юрій Вітренко.\r\nАбромавічус, який днями очолив наглядову раду держконцерну "Укроборонпром" після включення його туди в червні, новим президентом Володимиром Зеленським, позитивно оцінив усіх, описаних у статті. \r\n"Абсолютно чудова група людей! Що, якщо ми всі опинимося в наступному уряді", – написав екс-глава МЕРТ, проілюструвавши свій пост в Twitter смайликом.\r\n\r\nКрім того, Рашкован і Вітренко лайкнули відповідний пост Херінг, а Абромавічус поширив цю інформацію в своєму Twitter.\r\nОднак нагадаємо, що Зеленський за своїм законом про люстрацію повинен буде звільнити Данилюка і не зможе призначити у владу Абрамавичуса.\r\nРаніше представник Президента в парламенті Руслан Стефачук повідомив, що Зеленський має намір внести в Раду законопроект про розширення переліку суб'єктів, які підлягають люстрації, включаючи Президента.