Кастрат припине ґвалтувати, але продовжить вбивати, - психіатр про покарання педофілів

Педофілія входить у класифікацію психічних розладів, але при проведенні судових-психіатричних експертиз у людей, які вчинили статеві злочини проти дітей, такий діагноз ставлять далеко не всім. При цьому, якщо людина схильна до насильства, при хімічній кастрації, за яку проголосувала Рада, вона припинить ґвалтувати, але продовжить вбивати.

Про це повідомив заступник головного лікаря психіатричної лікарні імені Павлова Михайло Ігнатов у коментарі "КП в Україні".

"Тільки у 2-3 з усіх заарештованих діагностується педофілія. Інші або алкоголіки, або наркомани, або просто негідники. У них викривлена свідомість, але психічне здоров'я в нормі", - пояснив психіатр.

За його словами, щоб досягти ефекту, з такими людьми треба працювати і лікувати їх психіку.

"Питання не до медицини, а до пенітенціарної службі. Каструйте – він буде не ґвалтувати, але буде просто вбивати. Психологія залишиться колишньою, якщо над нею не працювали. Кастрація, лоботомія всі ці силові методи будуть засуджені через якийсь час", - заявив Ігнатов.

За словами психіатра, люди з психічним розладом вчиняють правопорушення рідше, ніж люди зі здоровою психікою. При цьому сексуальні розлади не бувають окремими, вони завжди йдуть в комплексі з психологічним і соціальним середовищем.

Раніше Українські Новини писали, що таке хімічна кастрація і для кого вона застосовується.

Також петиція про реєстр педофілів набрала необхідну кількість голосів.