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11 липня 2019, четвер, 19:02 174
Економіка 2019-07-11T19:30:02+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським

Газ. Фото: прес-служба
Газ. Фото: прес-служба "Дніпропетровськгаз"

Керівник нафтогазового бізнесу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Фаворов на нараді у Президента Володимира Заленського повідомив, що знижує ціни на газ для населення на 10,4% і підписав відповідне розпорядження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента.

"У липні ми знизимо ціну для населення на 10,4%", – повідомив він і підписав відповідне розпорядження", - йдеться в повідомленні.

Водночас у повідомленні не вказана нова ціна газу.

Фаворов обґрунтував зниження ціни збільшенням обсягу газу на європейському ринку за рахунок пропозиції російського і американського скрапленого палива, що сприяє зниженню оптових цін, що дозволило Україні збільшити закачування газу в підземні сховища.

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук звернув увагу на те, що вплинути на вартість газу може збільшення Україною власного видобутку.

На його переконання, потенціал для цього є, насамперед, в стимулюванні використання вже отриманих ліцензій на видобуток корисних копалин.

"Цей напрям має бути пріоритетним. Також потрібно докладати максимум зусиль для залучення до цієї сфери стратегічних інвесторів. Для цього ми створимо прозорі, належно підготовлені аукціони, щоб у інвестора було достатньо часу для надання якісної пропозиції", – зазначив Гончарук.

За словами заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Михайла Близнюка, нещодавно завершилися конкурси з дев'яти ділянок для видобутку газу, в результаті чого очікується 430 млн доларів інвестицій у збільшення газовидобутку від канадських, американських і українських інвесторів.

У зустрічі також взяла участь голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко, яка проінформувала про поточну ситуацію з тарифами газотранспортних компаній і можливості для іноземних компаній щодо зберігання газу в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, імпортний газ подешевшав у червні на 8,7%.

Також у червні Кабінет Міністрів змінив методику формування цін на газ для населення. Тим часом Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени.

Більше новин про: Газ Нафтогаз Президент України Володимир Зеленський Ціна на газ Андрій Фаворов Офіс Президента України

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