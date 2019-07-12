В 2014 году Порошенко призывал защищать права русскоязычных украинцев

Юрист, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш напомнила, что в апреле 2014 года бывший Президент Петр Порошенко, еще до вступления в должность главы государства, призывал защищать права русскоязычных граждан Украины и допускал возможность рассмотрения вопроса о присвоении русскому языку статуса второго государственного.

Соответствующую видеозапись выступления Порошенко она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Защитник русского языка Петр Порошенко. Апрель 2014. Перешлите это, пожалуйста, ценителям "Армії.Мови.Віри". Чтобы понимали, как замечательно может переобуваться в полете их кумир. Когда надо", - написала Лукаш.

"Ну внесем мы сегодня законопроект, референдум, о статусе русского языка, как второго официального, второго национального, наберет он 30%, и что это удовлетворит людей? Я уверяю вас, что это будет такой результат. А может нужно по другому действовать, может нужно защитить права русскоговорящего народа? Может нужно понять, что им нужно и тогда уже заниматься этим?" - говорит Порошенко на видеозаписи.

Уточним, в сообщении Лукаш не указала где именно и при каких обстоятельствах происходило выступление Порошенко.

Отметим, что ритрика Порошенко касательно "языкового вопроса" в бытность его президентствования, а также в ходе президентской избирательной компании изменилась на координально противоположную - радикально проукраинскую и ущемляющую права русскоговорящих граждан.

Также источники из ближайшего окружения Порошенко неоднократно подтверждали, что бывший Президент сам является русскоговорящим и продолжает использовать русский язык в кругу семьи, быту и при общении с ближайшим окружением.

Как сообщали Українські Новини, 15 мая Порошенко подписал закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Накануне, 14 мая, документ был подписан спикером Рады Андреем Парубием.

25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предполагающий исключительное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.