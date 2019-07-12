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12 липня 2019, пʼятниця, 07:17 20 Відео
Політика 2019-07-12T10:00:03+03:00
Українські Новини
У 2014 році Порошенко закликав захищати права російськомовних українців

У 2014 році Порошенко закликав захищати права російськомовних українців

Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Юрист, колишній міністр юстиції України Олена Лукаш нагадала, що в квітні 2014 року колишній Президент Петро Порошенко, ще до вступу на посаду глави держави, закликав захищати права російськомовних громадян України і допускав можливість розгляду питання про присвоєння російській мові статусу другої державної.

Відповідний відеозапис виступу Порошенка вона опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Захисник російської мови Петро Порошенко. Квітень 2014. Перешліть, будь ласка, поціновувачам "Армії.Мови.Віри". Щоб розуміли, як чудово може перевзуватися в польоті їх кумир. Коли треба", - написала Лукаш.

"Ну ми внесемо законопроект, референдум, про статус російської мови, як другої офіційної, другої національної, він набере 30%, і що це задовольнить людей? Я запевняю вас, що це буде такий результат. А може потрібно по іншому діяти, потрібно захистити права російськомовного народу? Може потрібно зрозуміти, що їм потрібно і тоді вже займатися цим?" - говорить Порошенко на відеозаписі.

Уточнимо, в повідомленні Лукаш не вказала де саме та за яких обставин відбувався виступ Порошенка.

Зазначимо, що ритрика Порошенка щодо "мовного питання" в бутність його президентства, а також в ході президентської виборчої компанії координально змінилася на протилежну - радикально проукраїнську та таку, що утискає права російськомовних громадян.

Також джерела з найближчого оточення Порошенко неодноразово підтверджували, що колишній Президент сам є російськомовним і продовжує використовувати російську мову в колі сім'ї, побуті та спілкуючись з найближчим оточенням.

Як повідомляли Українські Новини, 15 травня Порошенко підписав закон №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Напередодні, 14 травня, документ був підписаний спікером Ради Андрієм Парубієм.

25 квітня Верховна Рада України прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який передбачає виключне використання української мови у всіх сферах суспільного життя.

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