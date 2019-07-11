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  • Нападение на украинского телеоператора внесено на Платформу Совета Европы по защите журналистов, – Томиленко
11 июля 2019, четверг, 18:36 32
СМИ 2019-07-11T18:39:34+03:00
Українські Новини
Нападение на украинского телеоператора внесено на Платформу Совета Европы по защите журналистов, – Томиленко

Нападение на украинского телеоператора внесено на Платформу Совета Европы по защите журналистов, – Томиленко

Сергей Томиленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Сергей Томиленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил о внесении Европейской федерацией журналистов (ЕФЖ) информации о нападении националистов на украинского телевизионного оператора Вадима Макарюка на специальную Платформу Совета Европы по защите журналистов, что соответственно означает контроль над ходом расследования со стороны европейских дипломатов.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Солидарность! "Атака первого уровня" - жестокое избиение телеоператора Вадима Макарюка в Харькове взято на контроль Советом Европы. Сегодня информацию об инциденте - нападении на украинском телеоператора - Европейская федерация журналистов внесла на специальную Платформу Совета Европы по защите журналистов. Соответственно, к контролю над ходом расследования избиения Вадима Макарюка кроме журналистских организаций подключатся европейские дипломаты. Передаю привет Вадиму от коллег из ЕФЖ. Выздоравливайте скорее!" - написал Томиленко.

Напомним, 7 июня в ТЦ "Барабашово" (Харьков) произошел конфликт вокруг одного из магазинов, в ходе силового противостояния пострадали 9 человек. Агрессивно настроенные представители политической партии "Национальный корпус" спровоцировали драку с применением арматуры, тупых и колющих предметов. Также было совершено нападение на снимавшего конфликт оператора телепрограммы "Вести" Вадима Макарюка, он после избиения находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщали Українські Новини, 14 июня журналисты опознали еще одного представителя "Нацкорпуса", среди напавших в на оператора харьковской телепрограммы "Вест" Вадима Макарюка.

10 июня Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека осудила нападения на журналистов в Украине. "Безнаказанность за насилие - недопустима", - сказано в заявлении мониторинговой миссии ООН.

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