Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ

Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администраци

Администрация Торгового центра (ТЦ) "Барабашово" заявила, что в пятницу, 7 июня, бойцы и активисты политической партии "Национальный корпус" принимали участие в силовом конфликте на территории ТЦ. По ее данным, в ходе конфликта бойцы "Нацкорпуса", помимо арматуры, колющих предметов, использовали огнестрельное оружие в отношении мирных граждан, предпринимателей и стреляли в журналиста Вадима Макарюка.

Об этом говорится на официальной странице ТЦ в социальной сети Facebook.

Как видно на опубликованной видеозаписи, мужчина открыл огонь по людям, в частности, в сторону журналиста "24 канала" Вадима Макарюка.

По данным пресс-службы администрации, службе безопасности ТЦ удалось выяснить, что мужчина, который на видео стреляет по людям, является активистом "Нацкорпуса" и участвовал в ряде партийных мероприятий. В подтверждение опубликованы фотографии с соответствующей символикой.

"Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности стрелявшего. Мы обращаемся в правоохранительные органы, прокуратуру, чтобы остановить беспредел и бандитизм со стороны партии "Нацкорпус", - отметили в администрации ТЦ.

Администрация "Барабашово" готова содействовать правоохранительным органам в расследовании конфликта, который произошел в пятницу, чтобы все виновные стороны понесли ответственность. Кроме того, служба безопасности сейчас изучает все материалы, в том числе видео, чтобы идентифицировать бойцов "Нацкорпуса", которые избивали журналиста Вадима Макарюка во время силового конфликта с ветеранами АТО.

"В данный момент Вадиму оказывают медицинскую помощь, он в тяжелом состоянии и не может участвовать в следственных действиях, не может дать показания, поэтому сейчас ищут свидетелей, изучают видео происшествия", - уточнили в администрации ТЦ.

Напомним, силовой конфликт произошел 7 июня, группа бойцов "Нацкорпуса" захватила магазин, который арендовал предприниматель, ветеран АТО. Вещи были просто выставлены, когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью, администрация рынка вызвала полицию", - сообщила пресс-служба ТЦ.

По данным пресс-службы, представители "Нацкорпуса" не реагировали на документы арендатора и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от "Нацкорпуса", представители радикалов начали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО с применением арматуры, тупых и колющих предметов.