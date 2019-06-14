Среди избивавших Вадима Макарюка был кандидат в депутаты от "Нацкорпуса", – журналист

Журналисты опознали еще одного представителя политической партии "Национальный корпус", который был среди напавших в торговом центре (ТЦ) "Барабашово" на оператора харьковской телепрограммы "Вест" Вадима Макарюка.

Об этом сообщило интернет-издание "Главное".

"Еще один из списка догонявших Вадима. Он вместе с Козлюком и еще одним Сергеем (из предыдущего поста) под крики неизвестного "Стой, рыжий, догоняй с*ку" бегут за оператором. А уже на другом видео, которое есть у следствия он и еще несколько его друзей догоняют... "Нацкорпус". Верный друг Константин Немичев (лидер харьковской организации "Нацкорпуса"). Кто же это? А никто иной как еще один кандидат в депутаты! Владислав Мягкий", - написала в социальной сети Facebook журналистка Ольга Калениченко.

Она также сообщила, что есть видеозапись, на которой видно, как Вадима Макарюка не просто бьют, а добивают, но оно находится у полиции и его пока нельзя выложить в Интернет.

"Предлагаю сделать его (Владислава Мягкого) знаменитым, но не как депутата, а как человека, который непосредственно причастен к попытке убийства… Как иначе интерпретировать, если после того как сбили с ног и уже почти лежачее тело еще раз бьют? Как по мне, чтобы добить. Очень прошу репост, он же хотел славы...", - подчеркнула Ольга Калениченко.

Отметим, что Владислав Мягкий – известный активист "Нацкорпуса" и "Национальных дружин". На прошедших недавно президентских выборах он был наблюдателем на одном из харьковских избирательных участков от "Нацдружин". А в финансовом отчете "Нацкорпуса" за прошлый год он числится одним из спонсоров партии. В частности, 2 февраля 2018 года он пожертвовал "Нацкорпусу" 20 гривен, 5 февраля – 3 960 гривен, 5 марта – еще 20 гривен.

Напомним, что ранее Ольга Калениченко распространила информацию об еще одном участнике нападения на Вадима Макарюка. Им оказался ветеран антитеррористической операции (АТО) и активист "Нацкорпуса" по имени Сергей. "Еще один Сергей. И все из той же толпы, которая гналась за Вадимом. Свидетель он или может стать подозреваемым? На сей раз заявить, что он не имеет отношения к Константину Немичеву не выйдет. Как бы парень сам себя идентифицировал", - написала она.

В тот же день суд отправил под домашний арест еще одного активиста "Нацкорпуса" Сергея Козлюка. Полиция вручила ему подозрение по поводу того, что он участвовал в преследовании Вадима Макарюка и стрелял в его сторону из пистолета.

Справка

7 июня в ТЦ "Барабашово" произошел конфликт вокруг одного из магазинов, в ходе силового противостояния пострадало 9 человек. Также было совершено нападение на снимавшего конфликт оператора телепрограммы "Вести" Вадима Макарюка, он после избиения находится в больнице в тяжелом состоянии.