Профильный комитет порекомендовал Раде уволить Климкина и назначить главой МИДа Пристайко

Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендует парламенту уволить министра иностранных дел Павла Климкина (проект постановления №10381) и назначить на эту должность заместителя главы Администрации Президента Вадима Пристайко (проект постановления №10382).\r\nСоответствующее решение было принято на заседании комитета в четверг, передают Українські Новини.\r\nТак, за увольнение Климкина проголосовали 4 члена комитета, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев - против, депутат Рады Ирина Луценко (БПП) - воздержалась.\r\nПри этом за назначение Пристайко министром иностранных дел комитет проголосовал единогласно.\r\n"Я сейчас ставлю на голосование первое - проект постановления об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел. Кто за?... Решение принято. Проект постановления о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел. Кто за? Единогласно. Решение есть", - сказала депутат Рады, председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко (внефракционная), оглашая решение комитета.\r\nПри этом на заседании комитета присутствовали Вадим Пристайко и представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский повторно просит Раду уволить Луценко и Климкина и назначить министром Пристайко.\r\nРанее Климкин заявил, что отказался от предложения Порошенко войти в список его партии.