Профильный комитет порекомендовал Раде уволить Климкина и назначить главой МИДа Пристайко

Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендует парламенту уволить министра иностранных дел Павла Климкина (проект постановления №10381) и назначить на эту должность заместителя главы Администрации Президента Вадима Пристайко (проект постановления №10382).

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в четверг, передают Українські Новини.

Так, за увольнение Климкина проголосовали 4 члена комитета, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев - против, депутат Рады Ирина Луценко (БПП) - воздержалась.

При этом за назначение Пристайко министром иностранных дел комитет проголосовал единогласно.

"Я сейчас ставлю на голосование первое - проект постановления об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел. Кто за?... Решение принято. Проект постановления о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел. Кто за? Единогласно. Решение есть", - сказала депутат Рады, председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко (внефракционная), оглашая решение комитета.

При этом на заседании комитета присутствовали Вадим Пристайко и представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский повторно просит Раду уволить Луценко и Климкина и назначить министром Пристайко.

Ранее Климкин заявил, что отказался от предложения Порошенко войти в список его партии.