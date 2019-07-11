подписаться на рассылку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
11 июля 2019, четверг, 12:03 14
Верховная Рада и партии 2019-07-11T12:08:41+03:00
Українські Новини
Профильный комитет порекомендовал Раде уволить Климкина и назначить главой МИДа Пристайко

Профильный комитет порекомендовал Раде уволить Климкина и назначить главой МИДа Пристайко

Климкин. Фото: newsler.info
Климкин. Фото: newsler.info

Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендует парламенту уволить министра иностранных дел Павла Климкина (проект постановления №10381) и назначить на эту должность заместителя главы Администрации Президента Вадима Пристайко (проект постановления №10382).

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в четверг, передают Українські Новини.

Так, за увольнение Климкина проголосовали 4 члена комитета, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев - против, депутат Рады Ирина Луценко (БПП) - воздержалась.

При этом за назначение Пристайко министром иностранных дел комитет проголосовал единогласно.

"Я сейчас ставлю на голосование первое - проект постановления об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел. Кто за?... Решение принято. Проект постановления о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел. Кто за? Единогласно. Решение есть", - сказала депутат Рады, председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко (внефракционная), оглашая решение комитета.

При этом на заседании комитета присутствовали Вадим Пристайко и представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский повторно просит Раду уволить Луценко и Климкина и назначить министром Пристайко.

Ранее Климкин заявил, что отказался от предложения Порошенко войти в список его партии.

Больше новостей о: Верховная Рада МИД Павел Климкин

Архив
Новости
Рейтинг партии Зеленского подскочил, у Бойко упал: свежие рейтинги 12:16
Рада приняла Избирательный кодекс 12:14
"Фармак" планирует увеличить мощности по производству жидких лекарственных форм в 2 раза в конце 2020 12:07
Запуск рынка электроэнергии в Украине прошел намного более гладко, чем во многих других странах, - Шукру Богут (USAID) 12:07
Профильный комитет порекомендовал Раде уволить Климкина и назначить главой МИДа Пристайко 12:03
больше новостей
Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода 06:00 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019" 11:27
Люди нагадили: Зеленский поспорил с главой Борисполя, откуда в очищенном озере фекалии 14:17
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Труба нарушает антикоррупционное законодательство, - уволенный сотрудник ГБР 14:27 Документ
В УПЦ пояснили, почему Элладская православная церковь не будет рассматривать "украинский вопрос" на соборе 14:32
Испытания бракованных бронежилетов. Скриншот видео.
ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии 14:34
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok