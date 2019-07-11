Профільний комітет порекомендував Раді звільнити Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка

Комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендує парламенту звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна (проект постанови №10381) і призначити на цю посаду заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка (проект постанови №10382).

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету в четвер, передають Українські Новини.

Так, за звільнення Клімкіна проголосували 4 члена комітету, депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко", голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв - проти, депутат Ради Ірина Луценко (БПП) - утрималася.

При цьому за призначення Пристайко міністром закордонних справ проголосував комітет одноголосно.

"Я зараз ставлю на голосування перше - проект постанови про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ. Хто за?... Рішення прийнято. Проект постанови про призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ. Хто за? Одноголосно. Рішення є", - сказала депутат Ради, голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко (позафракційна), оголошуючи рішення комітету.

При цьому на засіданні комітету були присутні Вадим Пристайко і представник Президента в Раді Руслан Стефанчук.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський повторно просить Раду звільнити Луценка і Клімкіна і призначити міністром Пристайка.

Раніше Клімкін заявив, що відмовився від пропозиції Порошенка увійти в список його партії.