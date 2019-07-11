підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
11 липня 2019, четвер, 12:03 9
Верховна Рада і партії 2019-07-11T12:13:35+03:00
Українські Новини
Профільний комітет порекомендував Раді звільнити Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка

Профільний комітет порекомендував Раді звільнити Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка

Клімкін. Фото: newsler.info
Клімкін. Фото: newsler.info

Комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендує парламенту звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна (проект постанови №10381) і призначити на цю посаду заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка (проект постанови №10382).

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету в четвер, передають Українські Новини.

Так, за звільнення Клімкіна проголосували 4 члена комітету, депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко", голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв - проти, депутат Ради Ірина Луценко (БПП) - утрималася.

При цьому за призначення Пристайко міністром закордонних справ проголосував комітет одноголосно.

"Я зараз ставлю на голосування перше - проект постанови про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ. Хто за?... Рішення прийнято. Проект постанови про призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ. Хто за? Одноголосно. Рішення є", - сказала депутат Ради, голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко (позафракційна), оголошуючи рішення комітету.

При цьому на засіданні комітету були присутні Вадим Пристайко і представник Президента в Раді Руслан Стефанчук.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський повторно просить Раду звільнити Луценка і Клімкіна і призначити міністром Пристайка.

Раніше Клімкін заявив, що відмовився від пропозиції Порошенка увійти в список його партії.

Більше новин про: Верховна Рада Павло Клімкін МЗС

Архів
Новини
За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для сигарет, - ЗМІ 12:27
Партії Зеленського і Бойка лідирують на виборах в Раду 12:16
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
Київський суд зобов'язав оборонний завод виплатити 1,5 млн доларів російської компанії, що перебуває під санкціями 12:10
"Фармак" планує збільшити потужності з виробництва рідких лікарських форм в 2 рази в кінці 2020 12:09
більше новин
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія 14:20
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Кандидат у нардепи Червоненко заявив, що мер Одеси Труханов перешкоджає передвиборчій агітації 16:56
"Лото-Забава": у Полтаві зірвано перший джекпот 2019 року 11:59
Телеміст можливий, якщо наша студія в Сімферополі, а Путін включається з Гааги, - Садовий 12:33
більше новин
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Бойовики обстрілюють цивільні об'єкти. Скріншот відео 24 ОМБр
Бойовики зафіксували власні злочини проти цивільних 14:55
НБУ скасував обмеження на репатріацію дивідендів 09:08
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok