На шахте под Днипром произошел пожар: есть пострадавшие

6 рабочих госпитализированы из-за пожара на шахте им. Сташкова "ДТЭК Павлоградуголь" в селе Марьина Роща (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщило Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщается, что всего на момент пожара в шахте находилось 329 человек, из них 28 на аварийном участке.

Из-за короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536-го северного бортового штрека на горизонте 350 м.

В результате происшествия 6 рабочих были госпитализированы в больницу.

Ведутся работы по возведению взрывоустойчивых перемычек с целью изоляции аварийного участка.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июня львовским шахтерам начали возвращать долги по зарплате. "Львовуголь" получил 95 млн гривен согласно договоренностям на поставку угля и все средства направил на выплату зарплаты.

12 июня в Покровске Донецкой области во время работы на шахте погибли двое горняков.

7 июня 2 шахты приостановили работу во Львовской области с требованием выплаты заработной платы.