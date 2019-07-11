На шахте под Днипром произошел пожар: есть пострадавшие

6 рабочих госпитализированы из-за пожара на шахте им. Сташкова "ДТЭК Павлоградуголь" в селе Марьина Роща (Днепропетровская область).\r\nОб этом Українським Новинам сообщило Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.\r\nСообщается, что всего на момент пожара в шахте находилось 329 человек, из них 28 на аварийном участке.\r\nИз-за короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536-го северного бортового штрека на горизонте 350 м.\r\nВ результате происшествия 6 рабочих были госпитализированы в больницу.\r\nВедутся работы по возведению взрывоустойчивых перемычек с целью изоляции аварийного участка.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 19 июня львовским шахтерам начали возвращать долги по зарплате. "Львовуголь" получил 95 млн гривен согласно договоренностям на поставку угля и все средства направил на выплату зарплаты.\r\n12 июня в Покровске Донецкой области во время работы на шахте погибли двое горняков. \r\n7 июня 2 шахты приостановили работу во Львовской области с требованием выплаты заработной платы.\r\n