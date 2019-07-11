підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
11 липня 2019, четвер, 11:42 10
Події 2019-07-11T12:15:02+03:00
Українські Новини
На шахті під Днипром сталася пожежа: є постраждалі

На шахті під Днипром сталася пожежа: є постраждалі

6 робітникі госпіталізовано через пожежу на шахті ім. Сташкова "ДТЕК Павлоградвугілля" в селі Мар'їна Роща (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомило Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Повідомляється, що всього на момент пожежі в шахті були 329 осіб, з них 28 на аварійній ділянці.

Через коротке замикання силового кабелю сталося загоряння дерев'яних елементів кріплення 536-го північного бортового штреку на горизонті 350 м.

В результаті події 6 робітникі було госпіталізовано в лікарню.

Ведуться роботи зі спорудження вибухостійкого перемичок з метою ізоляції аварійної ділянки.

Як повідомляли Українські Новини, 19 червня львівським шахтарям почали повертати борги з зарплати. "Львіввугілля" отримав 95 млн гривень згідно з домовленостями на поставку вугілля і всі кошти спрямував на виплату зарплати.

12 червня у Покровську Донецької області під час роботи на шахті загинули двоє гірників.

7 червня 2 шахти призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати заробітної плати.

Більше новин про: Шахта пожежа ДТЕК Павлоградвугілля

Архів
Новини
За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для сигарет, - ЗМІ 12:27
Партії Зеленського і Бойка лідирують на виборах в Раду 12:16
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
Київський суд зобов'язав оборонний завод виплатити 1,5 млн доларів російської компанії, що перебуває під санкціями 12:10
"Фармак" планує збільшити потужності з виробництва рідких лікарських форм в 2 рази в кінці 2020 12:09
більше новин
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія 14:20
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Кандидат у нардепи Червоненко заявив, що мер Одеси Труханов перешкоджає передвиборчій агітації 16:56
"Лото-Забава": у Полтаві зірвано перший джекпот 2019 року 11:59
Телеміст можливий, якщо наша студія в Сімферополі, а Путін включається з Гааги, - Садовий 12:33
більше новин
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Бойовики обстрілюють цивільні об'єкти. Скріншот відео 24 ОМБр
Бойовики зафіксували власні злочини проти цивільних 14:55
НБУ скасував обмеження на репатріацію дивідендів 09:08
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok