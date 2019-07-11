На шахті під Днипром сталася пожежа: є постраждалі

6 робітникі госпіталізовано через пожежу на шахті ім. Сташкова "ДТЕК Павлоградвугілля" в селі Мар'їна Роща (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомило Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Повідомляється, що всього на момент пожежі в шахті були 329 осіб, з них 28 на аварійній ділянці.

Через коротке замикання силового кабелю сталося загоряння дерев'яних елементів кріплення 536-го північного бортового штреку на горизонті 350 м.

В результаті події 6 робітникі було госпіталізовано в лікарню.

Ведуться роботи зі спорудження вибухостійкого перемичок з метою ізоляції аварійної ділянки.

Як повідомляли Українські Новини, 19 червня львівським шахтарям почали повертати борги з зарплати. "Львіввугілля" отримав 95 млн гривень згідно з домовленостями на поставку вугілля і всі кошти спрямував на виплату зарплати.

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