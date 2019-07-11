На шахті під Днипром сталася пожежа: є постраждалі

6 робітникі госпіталізовано через пожежу на шахті ім. Сташкова "ДТЕК Павлоградвугілля" в селі Мар'їна Роща (Дніпропетровська область).\r\nПро це Українським Новинам повідомило Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.\r\nПовідомляється, що всього на момент пожежі в шахті були 329 осіб, з них 28 на аварійній ділянці.\r\nЧерез коротке замикання силового кабелю сталося загоряння дерев'яних елементів кріплення 536-го північного бортового штреку на горизонті 350 м.\r\nВ результаті події 6 робітникі було госпіталізовано в лікарню.\r\nВедуться роботи зі спорудження вибухостійкого перемичок з метою ізоляції аварійної ділянки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 19 червня львівським шахтарям почали повертати борги з зарплати. "Львіввугілля" отримав 95 млн гривень згідно з домовленостями на поставку вугілля і всі кошти спрямував на виплату зарплати.\r\n12 червня у Покровську Донецької області під час роботи на шахті загинули двоє гірників. \r\n7 червня 2 шахти призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати заробітної плати.