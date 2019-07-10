У владеющего гостайной подполковника Нацгвардии оказалось российское гражданство

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины уличили подполковника Национальной гвардии в наличии российского гражданства.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, оперативники СБУ выяснили, что в 2014 году мужчина выехал на территорию аннексированного Россией Крыма, где получил российское гражданство, встал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году участвовал в боевых действиях в Чечне.\r\nВ 2016 году подполковник устроился на военную службу в Нацгвардию.\r\nПодполковник с российским гражданством. Фото: СБУ\r\nОн получил допуск к государственной тайне и обратился к командованию с просьбой направить его в район проведения антитеррористической операции (АТО).\r\nНаходясь в штабе АТО, он записывал на личные флэш-носители секретную информацию по выполнению боевых задач подразделениями Нацгвардии.\r\nСотрудники СБУ изъяли обнаруженные носители информации.\r\nПодполковник отстранен от исполнения служебных обязанностей, полученные материалы переданы в органы досудебного расследования.\r\nРоссийские документы подполковника Нацгвардии. Фото: СБУ\r\nКак сообщали Українськi Новини, Разумков заявил, что в список "Слуги народа" возможно попал россиянин. Также журналист опубликовал фото российского паспорта невестки Порошенко.\r\nТем временем разведка выяснила, что боевиков на Донбассе обязали получить российский паспорт, но ограничили въезд в РФ.