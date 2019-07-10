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10 июля 2019, среда, 21:17 226
Силовые структуры 2019-07-10T21:20:31+03:00
Українські Новини
У владеющего гостайной подполковника Нацгвардии оказалось российское гражданство

У владеющего гостайной подполковника Нацгвардии оказалось российское гражданство

Российские документы подполковника Нацгвардии. Фото: СБУ
Российские документы подполковника Нацгвардии. Фото: СБУ

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины уличили подполковника Национальной гвардии в наличии российского гражданства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, оперативники СБУ выяснили, что в 2014 году мужчина выехал на территорию аннексированного Россией Крыма, где получил российское гражданство, встал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году участвовал в боевых действиях в Чечне.

В 2016 году подполковник устроился на военную службу в Нацгвардию.

Подполковник с российским гражданством. Фото: СБУПодполковник с российским гражданством. Фото: СБУ

Он получил допуск к государственной тайне и обратился к командованию с просьбой направить его в район проведения антитеррористической операции (АТО).

Находясь в штабе АТО, он записывал на личные флэш-носители секретную информацию по выполнению боевых задач подразделениями Нацгвардии.

Сотрудники СБУ изъяли обнаруженные носители информации.

Подполковник отстранен от исполнения служебных обязанностей, полученные материалы переданы в органы досудебного расследования.

Российские документы подполковника Нацгвардии. Фото: СБУРоссийские документы подполковника Нацгвардии. Фото: СБУ

Как сообщали Українськi Новини, Разумков заявил, что в список "Слуги народа" возможно попал россиянин. Также журналист опубликовал фото российского паспорта невестки Порошенко.

Тем временем разведка выяснила, что боевиков на Донбассе обязали получить российский паспорт, но ограничили въезд в РФ.

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