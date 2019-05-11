Боевиков на Донбассе обязали получить российский паспорт, но ограничили въезд в РФ, - разведка

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины на временно оккупированных территориях Донбасса проводится принудительная русификация и ограничивают пересечение неконтролируемой украинской властью участка границы с Россией.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины\r\nОтмечается, что масштабы пропаганды растут за счет интенсивного распространения в оккупационных средствах массовой информации разъяснений и комментариев т.н. "Специалистов" по оформлению российских паспортов, а также рассылки информационных СМС.\r\nПри этом, российским командованием дано распоряжение личный состав соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ об обязательности получения всеми военнослужащими российского гражданства.\r\nВ то же время руководством ФСБ РФ вводятся дополнительные ограничения относительно пересечения неконтролируемой украинской властью участка границы с Россией. Прежде всего ограничения касаются лиц, имеющих отношение к оккупационным администраций или боевиков т.н. "Л\/ДНР".\r\nДля указанной категории лиц пересечение российско-украинской границы возможно лишь при условии служебной командировки с предварительным информированием российской стороны о времени, месте и цели поездки. В случае попытки таких лиц осуществить выезд в РФ по собственному желанию, осуществляется их тщательный досмотр на российских пропускных пунктах, после чего в большинстве случаев принимается решение о запрете им на въезд в Россию.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР".\r\nТем временем оУкраина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.