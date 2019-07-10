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10 липня 2019, середа, 21:17 9
Силові структури 2019-07-10T21:45:01+03:00
Українські Новини
У володіючого держтаємницею підполковника Нацгвардії виявилося російське громадянство

У володіючого держтаємницею підполковника Нацгвардії виявилося російське громадянство

Російські документи підполковника Нацгвардії. Фото: СБУ
Російські документи підполковника Нацгвардії. Фото: СБУ

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили підполковника Національної гвардії в наявності російського громадянства.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, оперативники СБУ з'ясували, що в 2014 році чоловік виїхав на територію анексованого Росією Криму, де отримав російське громадянство, став на військовий облік і в пільговому порядку оформив російську військову пенсію, оскільки в 1995 році брав участь у бойових діях у Чечні.

У 2016 році підполковник влаштувався на військову службу до Національної гвардії.

Підполковник з російським громадянством. Фото: СБУПідполковник з російським громадянством. Фото: СБУ

Він отримав допуск до державної таємниці і звернувся до командування з проханням направити його в район проведення антитерористичної операції (АТО).

Перебуваючи в штабі АТО, він записував на особисті флеш-носії секретну інформацію щодо виконання бойових завдань підрозділами Нацгвардії.

Співробітники СБУ вилучили виявлені носії інформації.

Підполковника відсторонено від виконання службових обов'язків, отримані матеріали передано до органів досудового розслідування.

Російські документи підполковника Нацгвардії. Фото: СБУРосійські документи підполковника Нацгвардії. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, Разумков заявив, що до списку "Слуги народу" можливо потрапив росіянин. Також журналіст опублікував фото російського паспорта невістки Порошенка.

Тим часом розвідка з'ясувала, що бойовиків на Донбасі зобов'язали отримати російський паспорт, але обмежили в'їзд до РФ.

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