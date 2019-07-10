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10 июля 2019, среда, 20:43 61
Силовые структуры 2019-07-10T22:15:01+03:00
Українські Новини
Обострение в зоне ООС: один военный погиб, есть раненные и травмированные

Обострение в зоне ООС: один военный погиб, есть раненные и травмированные

Боевики 16 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в среду, 1 военнослужащий погиб, 3 военных ранены и 2 травмированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также с противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Вследствие вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения и 2 - боевое травмирования.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность подразделений Вооруженных сил по обезвреживанию диверсионных групп в связи с обстрелом в Гранитном (Донецкая область).

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