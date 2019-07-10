Загострення в зоні ООС: один військовий загинув, є поранені і травмовані

Бойовики 16 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в середу, 1 військовослужбовець загинув, 3 військових поранені та 2 травмовано.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених "мінськими угодами" артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник 7 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Внаслідок обстрілу ворожих 1 військовослужбовець загинув, 3 зазнали поранення і 2 - бойове травмування.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу - головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку посилити активність підрозділів Збройних сил зі знешкодження диверсійних груп у зв'язку з обстрілом в Гранітному (Донецька область).