Россиянин убил женщину в Запорожье

Сотрудники Национальной полиции задержали 41-летнего гражданина Российской Федерации по подозрению в убийстве женщины и расчленении ее тела в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области, передают Українські Новини.

По данным ведомства, 41-летний россиянин в течение последних пяти лет, получив разрешение на постоянное пребывание в Украине, жил в Запорожье.

6 июля в полицию обратился отец мужчины, который сообщил, что в квартире его сына обнаружил останки расчлененного тела.

Полиция заявляет, что задержала россиянина, который сознался, что 4 июля во время прогулки в микрорайоне "Космический" Коммунарского района в пьяном состоянии познакомился с 38-летней местной жительницей, которую пригласил к себе домой.

В квартире многоэтажного дома по ул. Чумаченко между ними возникла ссора из-за якобы украденных женщиной мелких денег, во время которой мужчина несколько раз ударил ее по голове металлическим предметом.

От полученных травм женщина умерла.

Утром мужчина обнаружил ее труп, расчленил и некоторые части выбросил.

Россиянину сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) и суд арестовал его.

Как сообщали Українськi Новини, россиянин насильно удерживал 100 украинцев в "реабилитационных центрах", где их заставляли выполнять тяжелую работу. Также под Харьковом задержан россиянин, которого искал Интерпол из-за убийства 5 человек в Чечне.

Тем временем пограничники не пустили в Украину 32 россиян перед Пасхой.