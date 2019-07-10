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10 июля 2019, среда, 19:38 237
Внешняя политика 2019-07-10T22:00:03+03:00
Українські Новини
Бойко в Москве сказал, что готов уже в начале августа подписать контракт на поставку российского газа по сниже

Бойко в Москве сказал, что готов уже в начале августа подписать контракт на поставку российского газа по сниженным ценам

Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua

Лидер политической партии "Оппозиционная платформа – За життя", депутат Верховной Рады Юрий Бойко заявляет о готовности к началу августа подписать контракт на поставку и транзит природного газа с российским газовым монополистом компанией "Газпром".

Об этом сообщило российское информационное издание "РБК", передают Українські Новини.

"Мы уже готовы на начало августа к подписанию прямого контракта между потребителями Украины и "Газпромом", который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики", - сказал Бойко на встрече членов партии "Оппозиционная платформа" с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Медведев в свою очередь сообщил, что есть два варианта решения проблемы с поставками газа в Украину.

"Самый простой вариант - сохранить действие тех условий, которые существуют. Второй вариант - создание консорциума, о котором неоднократно говорилось", - сказал он.

Согласно сообщению, в марте 2019 года глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил о возможности создания газотранспортного консорциума между Россией и Украиной, если такое предложение поступит с украинской стороны.

Медведев назвал варианты решения газового спора с Украиной.

Как сообщали Українськi Новини, Бойко на форуме в Дружковке рассказал, как договорился в России о скидке на газ. Также Бойко в Чугуеве рассказал о переговорах с Россией о мире.

Ранее Бойко в Лубнах рассказал, как договорился с Россией снизить цену на газ.

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