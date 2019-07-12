Сегодня отмечается день Петра и Павла: традиции, приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 12 июля, отмечается день Петра и Павла. О истории, традициях, приметах, а также, что нельзя делать в праздник, расскажут Українські Новини.

История



Это день памяти двух апостолов, которые приняли мученическую смерть от рук язычников за распространение знаний об Иисусе Христе и за христианство в целом.



Петр был свидетелем первых чудес Иисуса, очевидцем Преображения и крестных страданий Христа. Павел же, бывший сначала гонителем христиан, встретился уже с Христом воскресшим.

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел приняли святое мученичество в один день - 29 июня по юлианскому календарю. Неизвестно, умерли ли апостолы в один и тот же день или Павел был казнен через год после кончины Петра.



День апостолов Петра и Павла завершает собой Петров пост.

Приметы

Если кукушка птица не кукует за неделю до Петрова дня - зима будет ранней, если неделю после - зима будет поздней;

С Петра день убывает, а жара прибывает;

Дождь в Петров день - к хорошему урожаю жита;

С Петра и Павла уже начинают падать листья. Об этом есть и примета: "Придет Петрок - сорвет листок".

Традиции



Петров день — проводы весны (пролетья) и встреча "красного лета".

Существовал обычай на Петров день устраивать "гулянки Петровки", водить хороводы и качаться на качелях. Иногда затевали игры с угадыванием: парни ходили среди девушек, закрыв лицо платками. Угадавшей предсказывалось в скором времени сыграть свою свадьбу.

К празднику люди наводили порядок в своих домах, делали венки из полевых цветов и надевали их на церковную службу.

Что нельзя делать

Под запретом - тяжелый физический труд.

Не стоит работать на земле, выполнять строительные работы, проводить генеральную уборку. Допускаются мелкие бытовые хлопоты и неотложные дела, такие как мытье посуды, полив растений.

Шить, вязать, вышивать и заниматься рукоделием в праздник Петра и Павла также нельзя.

На Петра и Павла не заключают браки.



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