Ставнийчук о судебной реформе команды Зеленского: КС имеет все основания признать судебную реформу Порошенко неконституционной

Бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что у Конституционного суда есть все основания для того, чтобы признать неконституционность Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Я считаю, что есть все основания для Конституционного суда признать неконституционность закона "О судоустройстве и статусе судей". Принимая во внимание то, каким образом состоялась процедура - сначала принятие закона " О судоустройстве и статусе судей" на основании предыдущей редакции Конституции Украины, а потом через несколько часов принятие изменений в саму Конституцию Украины. То есть, все было сделано наоборот", - сказала она.

По мнению эксперта, процедура законодательных изменений должна была выглядеть иным образом.

"Должны были быть внесены изменения в Конституцию Украины в установленном порядке, затем они должны были вступить в силу и лишь после этого должен был рассматриваться закон " О судоустройстве и статусе судей", который отвечал бы положениям обновленной Конституции", - отметила Ставнийчук.

По ее словам, процедура была нарушена по политическим мотивам.

"Из-за недоверия между БПП и Народным Фронтом, они, пренедрегая здравым смыслом, и невзирая на предписанную процедуру внесения изменений в Конституцию и принятие законов, которые не противоречат положениям Конституции, сделали так, как сделали" - подчеркнула она.

При этом, по мнению Марины Ставнийчук, никто не может гарантировать, будет ли оказываться на КС политическое влияние при рассмотрении данного вопроса или не затянется ли рассмотрение соответствующего представления на годы, если оно поступит в КС.



"Но, на мой взгляд, это (признание КС неконституционным закона "О судоустройстве и статусе судей") был бы наиболее правильный путь, который расставил бы все на свои места и дал бы возможность привлечь к ответственности тех людей, которые злоупотребляли Конституцией и правом при осуществлении так называемой "судебной реформы", - подчеркнула Ставнийчук.

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