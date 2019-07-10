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10 липня 2019, середа, 13:10 12
Силові структури 2019-07-10T14:00:02+03:00
Українські Новини
У Раді громадського контролю незадоволені роботою Директора ДБР, - секретар РГК Надія Корінна

У Раді громадського контролю незадоволені роботою Директора ДБР, - секретар РГК Надія Корінна

Секретар РГК при Держбюро розслідувань Надія Корінна заявляє, що директор бюро Роман Труба вивів ДБР з-під контролю громадськості.

Про це вона сказала Українським Новинам.

"Ми оцінювали діяльність керівника ДБР. Ми дали оцінку звіту роботи Труби та ДБР в цілому за попередній рік. На жаль, в порушення вимог закону директор ДБР не оприлюднив свій звіт разом з нашою оцінкою. У нас запитань до ДБР в цілому не було, у нас питання виключно до директора ДБР", - зазначила Корінна.

За її словами, щодо Романа Труби на сьогоднішній день відкрито кілька кримінальних проваджень.

"За моєю заявою та за заявою глави РГК при ДБР Максима Болдіна. На підході ще дві заяви про втручання в діяльність комісії", - сказала Корінна.

Вона підтвердила інформацію, раніше озвучену в ЗМІ про те, що у зв'язку з рішеннями Труби, РГК не працює і фактично відсутній контроль за ДБР з боку громадськості.

"На сьогодні, одним з членом РГК оскаржено рішення директора про новий конкурс Ради. Ми знаємо про рішення про припинення повноважень РГК, але офіційно ніхто з нас наказ не отримував, нам його не надають", - резюмувала Корінна.

Як повідомляли Українські Новини, Болдін подав заяву в Національну поліцію з проханням відкрити кримінальне провадження стосовно директора ДБР Романа Труби за підозрою в перевищенні службових повноважень під час припинення діяльності РГК.

Представники громадськості виграли суд у директора ДБР Труби щодо проведення нового конкурсу в РГК.

Раніше Труба зняв з себе відповідальність за бездіяльність щодо створення КДК.

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