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10 июля 2019, среда, 11:30 590
Америка 2019-07-10T11:30:07+03:00
Українські Новини
В США из-за проблемы с двигателем пассажиры рейса оказались на волосок от смерти

В США из-за проблемы с двигателем пассажиры рейса оказались на волосок от смерти

Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Рейс Delta был вынужден совершить аварийную посадку, когда один из двигателей самолета вышел из строя. Об этом сообщает CNN.

Авиакомпания сообщила, что около 150 пассажиров рейса Delta 1425 отправились из Атланты в Балтимор в понедельник, когда у одного из двигателей самолета возникла проблема.

Видео, записанное пассажиром, показывает, как металлический носовой конус подпрыгивал внутри двигателя, когда самолет находился высоко в воздухе.

Пассажиры молились и даже пытались отправить сообщение членам семьи за несколько секунд до того, как рейс Delta Air Lines был вынужден совершить вынужденную посадку в Северной Каролине.

«Я вытащил свой телефон, и я знал, что у меня не было обслуживания, но я просто написал своей маме ... Я люблю тебя», - сказал Тайлер Кройгер.

Самолет MD-88 благополучно приземлился около 2:20.

Delta сообщила, что двигатель самолета был заменен, и самолет должен вернуться в эксплуатацию в среду утром.

Ожидается, что команда технического обслуживания авиакомпании в Атланте проведет оценку поврежденной части.

Напомним, ранее в США самолет при посадке упал в реку.

Тем временем в США готовят мистический коммерческий самолет к первому полету. 


Больше новостей о: США Пассажиры авиарейсы Поломка в самолете поломка двигателя самолета

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