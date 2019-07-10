В США из-за проблемы с двигателем пассажиры рейса оказались на волосок от смерти

Рейс Delta был вынужден совершить аварийную посадку, когда один из двигателей самолета вышел из строя. Об этом сообщает CNN.\r\nАвиакомпания сообщила, что около 150 пассажиров рейса Delta 1425 отправились из Атланты в Балтимор в понедельник, когда у одного из двигателей самолета возникла проблема.Видео, записанное пассажиром, показывает, как металлический носовой конус подпрыгивал внутри двигателя, когда самолет находился высоко в воздухе.\r\n\r\nПассажиры молились и даже пытались отправить сообщение членам семьи за несколько секунд до того, как рейс Delta Air Lines был вынужден совершить вынужденную посадку в Северной Каролине.\r\n«Я вытащил свой телефон, и я знал, что у меня не было обслуживания, но я просто написал своей маме ... Я люблю тебя», - сказал Тайлер Кройгер.Самолет MD-88 благополучно приземлился около 2:20.\r\nDelta сообщила, что двигатель самолета был заменен, и самолет должен вернуться в эксплуатацию в среду утром.Ожидается, что команда технического обслуживания авиакомпании в Атланте проведет оценку поврежденной части.Напомним, ранее в США самолет при посадке упал в реку.Тем временем в США готовят мистический коммерческий самолет к первому полету.