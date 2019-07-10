В США через проблеми з двигуном пасажири рейсу опинились на волосок від смерті

Рейс Delta був змушений здійснити аварійну посадку, коли один з двигунів літака вийшов з ладу. Про це повідомляє CNN.\r\nАвіакомпанія повідомила, що близько 150 пасажирів рейсу Delta 1425 вирушили з Атланти в Балтімор у понеділок, коли в одного з двигунів літака виникла проблема.Відео, записане пасажиром, показує, як металевий носової конус підстрибував всередині двигуна, коли літак знаходився високо в повітрі.\r\n\r\nПасажири молилися і навіть намагалися відправити повідомлення членам сім'ї за кілька секунд до того, як рейс Delta Air Lines був змушений здійснити вимушену посадку в Північній Кароліні.\r\n«Я витягнув свій телефон, і я знав, що у мене не було обслуговування, але я просто написав своїй мамі ... Я люблю тебе», - сказав Тайлер Кройгер.Літак MD-88 приземлився близько 2:20.\r\nDelta повідомила, що двигун літака був замінений, і літак повинен повернутися в експлуатацію в середу вранці.Очікується, що команда технічного обслуговування авіакомпанії в Атланті проведе оцінку пошкодженої частини.Нагадаємо, раніше в США літак при посадці впав у річку.Тим часом у США готують містичний комерційний літак до першого польоту.