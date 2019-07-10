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10 липня 2019, середа, 11:39 21
Америка 2019-07-10T14:15:03+03:00
Українські Новини
В США через проблеми з двигуном пасажири рейсу опинились на волосок від смерті

В США через проблеми з двигуном пасажири рейсу опинились на волосок від смерті

Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Рейс Delta був змушений здійснити аварійну посадку, коли один з двигунів літака вийшов з ладу. Про це повідомляє CNN.

Авіакомпанія повідомила, що близько 150 пасажирів рейсу Delta 1425 вирушили з Атланти в Балтімор у понеділок, коли в одного з двигунів літака виникла проблема.

Відео, записане пасажиром, показує, як металевий носової конус підстрибував всередині двигуна, коли літак знаходився високо в повітрі.

Пасажири молилися і навіть намагалися відправити повідомлення членам сім'ї за кілька секунд до того, як рейс Delta Air Lines був змушений здійснити вимушену посадку в Північній Кароліні.

«Я витягнув свій телефон, і я знав, що у мене не було обслуговування, але я просто написав своїй мамі ... Я люблю тебе», - сказав Тайлер Кройгер.

Літак MD-88 приземлився близько 2:20.

Delta повідомила, що двигун літака був замінений, і літак повинен повернутися в експлуатацію в середу вранці.

Очікується, що команда технічного обслуговування авіакомпанії в Атланті проведе оцінку пошкодженої частини.

Нагадаємо, раніше в США літак при посадці впав у річку.

Тим часом у США готують містичний комерційний літак до першого польоту.

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