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08 июня 2019, суббота, 21:18 304
Технологии 2019-06-08T21:20:22+03:00
Українські Новини
В США готовят к первому полету мистический революционный коммерческий самолет

В США готовят к первому полету мистический революционный коммерческий самолет

Celera 500L Фото:©Tyler@thedrive.com
Celera 500L Фото:©Tyler@thedrive.com

Американская компания Otto Aviation может изменить рынок авиационных перевозок, запустив в серию самолет Celera 500L.

Как пишет Naked Science, Celera 500L заметили в аэропорту Южной Калифорнии. Создатели применили толкающий винт, ранее не нашедший слишком широкого распространения в авиации.

Пилотировать самолет сможет один летчик, взлетать машина сможет с любого аэродрома. Предполагается, что скорость полета будет достигать 820 километров в час, в то время как расход топлива составит примерно четыре литра на 50-70 километров.

Это чрезвычайно хорошие показатели, в разы превосходящие в плане экономичности показатели уже находящихся в эксплуатации машин, таких как легкий Pilatus PC-12.

Возможно, новинка от Otto Aviation сможет себя хорошо зарекомендовать в качестве корпоративного самолета или регионального лайнера.

Работы над Celera 500L ведут примерно десять лет: все это время разработку держали в секрете.

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