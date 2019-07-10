Электроснабжение "Воды Донбасса" возобновили

Энергопоставляющая компания "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" возобновила электроснабжение коммунального предприятия "Вода Донбасса".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"9 июля "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" получил официальное уведомление от "Укринтерэнерго" об исключении КП "Компания Вода Донбасса" из списка предприятий на отключение от электрической сети и возобновлении электроснабжения для предприятия. Уже 9 июля 2018 года энергетики оперативно возобновили электроснабжение "Воды Донбасса", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ограничение и возобновление электроэнергии были выполнены оператором системы распределения по заявке поставщика последней надежды в рамках действующего законодательства.

Как сообщали Українськi Новини, жители Константиновки почти месяц без воды из-за отключения КП "Вода Донбасса" от электроэнергии, они готовы перекрывать дороги.

Ранее "Воде Донбасса" ограничили электричество: часть Донецкой области осталась без водоснабжения.