Электроснабжение "Воды Донбасса" возобновили

Энергопоставляющая компания "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" возобновила электроснабжение коммунального предприятия "Вода Донбасса".\r\nОб этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.\r\n"9 июля "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" получил официальное уведомление от "Укринтерэнерго" об исключении КП "Компания Вода Донбасса" из списка предприятий на отключение от электрической сети и возобновлении электроснабжения для предприятия. Уже 9 июля 2018 года энергетики оперативно возобновили электроснабжение "Воды Донбасса", - говорится в сообщении.\r\nСогласно сообщению, ограничение и возобновление электроэнергии были выполнены оператором системы распределения по заявке поставщика последней надежды в рамках действующего законодательства.\r\nКак сообщали Українськi Новини, жители Константиновки почти месяц без воды из-за отключения КП "Вода Донбасса" от электроэнергии, они готовы перекрывать дороги.\r\nРанее "Воде Донбасса" ограничили электричество: часть Донецкой области осталась без водоснабжения.