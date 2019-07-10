Повестка заседания Кабмина: образование и наркотическая ситуация в Украине

Кабинет Министров на заседании в среду рассмотрит вопрос проведения мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в Украине.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передают Українськi Новини.

Представлять документ будет исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая ранее выступила за легализацию марихуаны в медицине.

На заседании планируется принять ряд решений в сфере образования.

В частности, будут одобрены проект закона о профессиональном (профессионально-техническом) образовании, порядки организации инклюзивного образования в профессионально-технических и высших учебных заведениях, порядок использования средств госбюджета для поддержки приоритетных направлений научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок в учреждениях высшего образования, а также стратегия развития сферы инновационной деятельности до 2030 года.

Кроме того, планируется утверждение перечня иностранных аккредитационных агентств и агентств обеспечения качества высшего образования, которые выдают сертификаты об аккредитации образовательных программ, которые признаются в Украине, и перераспределения образовательной субвенции на текущий год.

Министр финансов Оксана Маркарова на заседании будет представлять проект документа о реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Основной кредит для аграрной отрасли - Украина", положения о наблюдательном совете Государственного экспортно-импортного банка Украины и Ощадбанка.

Также в повестке дня ряд экономических вопросов: конкурс на строительство генерирующей мощности и выполнение мероприятий по управлению спросом, реорганизация государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинатˮ.

Отдельно будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.

Заседание под председательством Гройсмана запланировано на 11:00.

Как сообщали Українськi Новини, предыдущее заседание правительства состоялось 5 июля. На нем Максима Нефедова назначили главой Таможни.