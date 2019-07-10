Повестка заседания Кабмина: образование и наркотическая ситуация в Украине

Кабинет Министров на заседании в среду рассмотрит вопрос проведения мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в Украине.\r\nОб этом говорится в повестке дня заседания правительства, передают Українськi Новини.\r\nПредставлять документ будет исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая ранее выступила за легализацию марихуаны в медицине.\r\nНа заседании планируется принять ряд решений в сфере образования.\r\nВ частности, будут одобрены проект закона о профессиональном (профессионально-техническом) образовании, порядки организации инклюзивного образования в профессионально-технических и высших учебных заведениях, порядок использования средств госбюджета для поддержки приоритетных направлений научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок в учреждениях высшего образования, а также стратегия развития сферы инновационной деятельности до 2030 года.\r\nКроме того, планируется утверждение перечня иностранных аккредитационных агентств и агентств обеспечения качества высшего образования, которые выдают сертификаты об аккредитации образовательных программ, которые признаются в Украине, и перераспределения образовательной субвенции на текущий год.\r\nМинистр финансов Оксана Маркарова на заседании будет представлять проект документа о реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Основной кредит для аграрной отрасли - Украина", положения о наблюдательном совете Государственного экспортно-импортного банка Украины и Ощадбанка.\r\nТакже в повестке дня ряд экономических вопросов: конкурс на строительство генерирующей мощности и выполнение мероприятий по управлению спросом, реорганизация государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинатˮ.\r\nОтдельно будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.\r\nЗаседание под председательством Гройсмана запланировано на 11:00.\r\nКак сообщали Українськi Новини, предыдущее заседание правительства состоялось 5 июля. На нем Максима Нефедова назначили главой Таможни. \r\n