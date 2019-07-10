На Донбассе боевики ранили пятерых бойцов ВСУ, уничтожены трое оккупантов

Вчера, 9 июля, в зоне проведения Операции объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. В результате боевых действий ранения получили пять бойцов ВСУ, а еще четверо – травмированы. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 8 раз.

"В результате вражеских обстрелов пять военнослужащих получили ранения и четверо - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 9 июля трое оккупантов уничтожены и трое ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников.

Как сообщали Українські Новини, боевики применили против украинских военных запрещенное оружие, но понесли потери 8 июля.

Ранее боевики на Донбассе обстреляли Майское из РПГ.