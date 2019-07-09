подписаться на рассылку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 июля 2019, вторник, 07:55 10
Силовые структуры 2019-07-10T00:01:43+03:00
Українські Новини
Зрелищные истребители, кавайные вертолеты и мощные самолеты: авиационная часть Sea Breeze-2019

Зрелищные истребители, кавайные вертолеты и мощные самолеты: авиационная часть Sea Breeze-2019

В Николаеве на аэродроме "Кульбакино" завершилась авиационная часть украинско-американских учений "Sea Breeze-2019". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В тренировке приняли участие 13 самолетов и 10 вертолетов авиации Военно-морских сил, Воздушных сил, армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины, Государственной пограничной службы, а также ВМС США, в частности самолет БПА Р-8А "Посейдон".

Отмечается, что участники учений в течение нескольких часов выполнили ряд задач, среди которых десантирование с парашютами, пролеты на предельно малых высотах, эвакуация человека, имитация атаки по наземной цели и тому подобное.

"Все действия многонациональных штабов и сил происходили по стандартам НАТО", - отмечают в Минобороны.

А красивые зрелищные фото учений предоставила "Думская".

Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская

Sea Breeze в разгаре: как проходят международные военные учения в Украине.

Українські Новини сообщали, что в начале июля международные военно-морские учения "Си Бриз-2019" пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.

Тем временем Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря.

Больше новостей о: Николаев Военно-морские учения Sea Breeze Sea Breeze Sea Breeze-2019

Архив
Новости
Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании украинско-польской границы во Львовской области 00:11
На выборах по "мажоритарке" баллотируется 19% безработных 23:55
Из-за заявлений Мендель ГПУ направила повторный запрос в Офис Президента 23:29
Разумков пообещал защищать и развивать украинский язык как государственный 23:00
Путин заявил, что РФ неизбежно сблизится с Украиной в фильме "В борьбе за Украину" 22:29
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной 12:12
Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску. Фото: instagram.com
Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской 11:56
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
Нацполиция должна расследовать незаконное прекращение Трубой полномочий РГК при ДБР, - глава Совета общественного контроля Болдин 11:43
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok