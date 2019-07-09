Зрелищные истребители, кавайные вертолеты и мощные самолеты: авиационная часть Sea Breeze-2019

В Николаеве на аэродроме "Кульбакино" завершилась авиационная часть украинско-американских учений "Sea Breeze-2019". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.\r\nВ тренировке приняли участие 13 самолетов и 10 вертолетов авиации Военно-морских сил, Воздушных сил, армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины, Государственной пограничной службы, а также ВМС США, в частности самолет БПА Р-8А "Посейдон".\r\nОтмечается, что участники учений в течение нескольких часов выполнили ряд задач, среди которых десантирование с парашютами, пролеты на предельно малых высотах, эвакуация человека, имитация атаки по наземной цели и тому подобное.\r\n"Все действия многонациональных штабов и сил происходили по стандартам НАТО", - отмечают в Минобороны.\r\nА красивые зрелищные фото учений предоставила "Думская".\r\n[gallery-6046]\r\nSea Breeze в разгаре: как проходят международные военные учения в Украине.\r\nУкраїнські Новини сообщали, что в начале июля международные военно-морские учения "Си Бриз-2019" пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.\r\nТем временем Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря.