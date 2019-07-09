Разумков пообещал защищать и развивать украинский язык как государственный

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков объяснил позицию команды президента по языковому вопросу. По его словам, это не главная проблема украинского общества, но защищать государственный язык все равно нужно. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Так Разумков ответил на вопросы первого заместителя спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, которая попросила объяснить позицию команды президента.

"Я не уверен, что это главная проблема украинского общества. Если мы говорим о защите государственного языка, то, конечно, защищать государственный язык надо. И развивать государственный язык надо. Но, я считаю, не теми механизмами и предложениями, которые использовала предыдущая команда. Языковой вопрос — это важно, но если мы говорим о популяризации языка — то надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовалась государственный язык. Это не было сделано", — сказал Разумков.

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Также ранее сообщалось, что Разумков заявил, что не готов посещать АП в шортах.

А еще Разумков рассказал, когда будут сидеть чиновники.