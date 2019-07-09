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09 липня 2019, вівторок, 22:05 11
Життя 2019-07-09T23:00:01+03:00
Українські Новини
Новий сезон "Американської історії жахів" вийде без Сари Полсон

Новий сезон "Американської історії жахів" вийде без Сари Полсон

Сара Полсон. Фото: Инстаграмм/ssarahcatharinepaulson
Сара Полсон. Фото: Инстаграмм/ssarahcatharinepaulson

Відома американська актриса Сара Полсон не буде приймати участі у зйомках дев'ятого сезону серіалу "Американська історія жахів". Про це повідомляє Variety.

Так, повідомляється, що актриса може з'явитися в серіалі лише в камео.

Сара Полсон стала відома світу завдяки значним ролям у перших восьми сезонах серіалу "Американська історія жахів". Лише в першому сезоні у Полсон було не так багато екранного часу – вона з'явилася лише в трьох епізодах.

Дев'ятий сезон "Американської історії жахів" отримав підзаголовок "1984". Він буде присвячений різним хоррорам тієї епохи.

Як повідомляли Українські Новини, Netflix і WWS випустили серіал, в якому показали Україну.

Тим часом стали відомі кращі серіали червня за версією BBC Сulture.

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