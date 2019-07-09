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09 июля 2019, вторник, 21:41 30
Европа 2019-07-09T21:41:42+03:00
Українські Новини
Испанию накрыло сильным наводнением: есть жертва

Испанию накрыло сильным наводнением: есть жертва

Сильные ливни на севере Испании вызвали серьезное наводнение, в котором уже погиб один человек. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает Associated Press.

Сильные дожди в понедельник вечером, иногда сопровождавшиеся градом, привели к перекрытию дорог и отключению электричества в разных частях Испании, а пожарные обнаружили тело водителя, чей автомобиль смыло потоком воды. Также в северном городе Тафалья ливни вызвали переполнение двух местных рек.

По состоянию на утро вторника доступ в город Тафалья с населением более 10 тысяч людей не был очищен, заявило правительство региона Наварра. Наводнение нарушило работу главной железнодорожной линии.

А в  Памплоне из-за сильного дождя в понедельник вечером пришлось приостановить бой быков в рамках знаменитого городского фестиваля Сан-Фермин.

Ранее появились впечатляющие фото сильнейшего потопа в российской Иркутской области сделали из космоса: под воду ушли города.

А на западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов, 1 мост, 8 домов и 273 га сельхозугодий затоплены из-за сильного паводка на Закарпатье.

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