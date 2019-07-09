Испанию накрыло сильным наводнением: есть жертва

Сильные ливни на севере Испании вызвали серьезное наводнение, в котором уже погиб один человек. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает Associated Press.

Сильные дожди в понедельник вечером, иногда сопровождавшиеся градом, привели к перекрытию дорог и отключению электричества в разных частях Испании, а пожарные обнаружили тело водителя, чей автомобиль смыло потоком воды. Также в северном городе Тафалья ливни вызвали переполнение двух местных рек.

По состоянию на утро вторника доступ в город Тафалья с населением более 10 тысяч людей не был очищен, заявило правительство региона Наварра. Наводнение нарушило работу главной железнодорожной линии.

Inundaciones en Tafalla y cortes de carretera por las fuertes lluvias en Navarra. Así estaba esta tarde la N-121 a la altura de Pueyo como consecuencia de las tormentas, informa la Policía Foral 👇https://t.co/wuLR6kCmjl pic.twitter.com/vAWl6gH6Py — Europa Press (@europapress) 8 июля 2019 г.

А в Памплоне из-за сильного дождя в понедельник вечером пришлось приостановить бой быков в рамках знаменитого городского фестиваля Сан-Фермин.

Ранее появились впечатляющие фото сильнейшего потопа в российской Иркутской области сделали из космоса: под воду ушли города.

А на западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов, 1 мост, 8 домов и 273 га сельхозугодий затоплены из-за сильного паводка на Закарпатье.