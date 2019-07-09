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09 июля 2019, вторник, 14:55 185
Силовые структуры 2019-07-09T14:56:00+03:00
Українські Новини
Боевики зафиксировали собственные преступления против гражданских

Боевики зафиксировали собственные преступления против гражданских

В зоне проведения операции объединенных сил боевики зафиксировали собственные преступления против гражданского населения и украинцев, что защищают окраину Марьинки.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-службы 24 ОМБр имени короля Даниила в соцсети Facebook.

"Это видео подтверждает, что незаконные вооруженные формирования бьют прямо из жилых улиц н.п. Александровка, надеясь, что Вооруженные Силы Украины, поддавшись на провокации, открывают огонь, что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки. Учитывая, что им это не удается, мы фиксируем факты специального подрыва боевиками зданий гражданского населения временно оккупированных территорий, выдаваемые за обстрелы ВС Украины, для дискредитации наших подразделений", - говорится в нем.

Отмечается, что на видео слышно поведение российских наемников, а также реакцию на собственные преступления.

Материалы по этим преступлениям будут предоставлены в СЦКК.

Как сообщали Українські Новини, 8 июля боевики применили против украинских военных запрещенное оружие, но понесли потери.

Ранее боевики на Донбассе обстреляли Майское из РПГ.

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