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08 июля 2019, понедельник, 16:47 29
Экономика 2019-07-08T16:54:01+03:00
Українські Новини
Фактическая стоимость нефти и конденсата в июне упала более чем на 15%

Фактическая стоимость нефти и конденсата в июне упала более чем на 15%

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что фактическая стоимость реализации нефти и газового конденсата в июне 2019 года составила 11 720,05 гривен/тонна, что на 15,1%, или на 2 086,25 гривен/тонна, меньше, чем в мае 2019 года (13 806,3 гривен/тонна).

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українські Новини.

Фактическая цена реализации используется для определения стоимости добытых полезных ископаемых при исчислении платы за пользование недрами.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2018 года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила 13 846,71 гривен/тонна; в феврале - 12 373,01 гривен/тонна, в марте - 12 325,27 гривен/тонна, в апреле - 13 188 гривен/тонна, в мае - 14 182,5 гривен/тонна, в июне - 14 050,20 гривен/тонна, в июле - 14 259,55 гривен/тонна, в августе - 14 805,09 гривен/тонна, в сентябре - 16 050,17 гривен/тонна, в октябре - 16 157,64 гривен/тонна, в ноябре - 13 473,78 гривен/тонна, в декабре - 11 648,46 гривен/тонна.

6 июня в Украину впервые в истории поставили партию нефти из США.

Ранее правительство РФ запретило экспортировать нефть на территорию Украины 1 июня.

 

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