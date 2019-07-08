Фактична вартість нафти і конденсату в червні впала більш ніж на 15%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі констатує, що фактична вартість реалізації нафти і газового конденсату в червні 2019 року становила 11 720,05 гривень/тонна, що на 15,1%, або на 2 086,25 гривень/тонна, менше, ніж у травні 2019 року (13 806,3 гривень/тонна).

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

Фактична ціна реалізації використовується для визначення вартості видобутих корисних копалин під час обчисленні плати за користування надрами.

Як повідомляли Українські Новини, у січні 2018 року фактична ціна реалізації нафти і газоконденсату становила 13 846,71 гривень/тонна; у лютому - 12 373,01 гривень/тонна, у березні - 12 325,27 гривень/тонна, в квітні - 13 188 гривень/тонна, у травні - 14 182,5 гривень/тонна, у червні - 14 050,20 гривень/тонна, у липні - 14 259,55 гривень/тонна, у серпні - 14 805,09 гривень/тонна, у вересні - 16 050,17 гривень/тонна, у жовтні - 16 157,64 гривень/тонна, в листопаді - 13 473,78 гривень/тонна, у грудні - 11 648,46 гривень/тонна.

6 червня в Україну вперше в історії поставили партію нафти з США.

Раніше уряд РФ заборонив експортувати нафту на територію України 1 червня.