Фактична вартість нафти і конденсату в червні впала більш ніж на 15%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі констатує, що фактична вартість реалізації нафти і газового конденсату в червні 2019 року становила 11 720,05 гривень\/тонна, що на 15,1%, або на 2 086,25 гривень\/тонна, менше, ніж у травні 2019 року (13 806,3 гривень\/тонна).\r\nПро це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.\r\nФактична ціна реалізації використовується для визначення вартості видобутих корисних копалин під час обчисленні плати за користування надрами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у січні 2018 року фактична ціна реалізації нафти і газоконденсату становила 13 846,71 гривень\/тонна; у лютому - 12 373,01 гривень\/тонна, у березні - 12 325,27 гривень\/тонна, в квітні - 13 188 гривень\/тонна, у травні - 14 182,5 гривень\/тонна, у червні - 14 050,20 гривень\/тонна, у липні - 14 259,55 гривень\/тонна, у серпні - 14 805,09 гривень\/тонна, у вересні - 16 050,17 гривень\/тонна, у жовтні - 16 157,64 гривень\/тонна, в листопаді - 13 473,78 гривень\/тонна, у грудні - 11 648,46 гривень\/тонна.\r\n6 червня в Україну вперше в історії поставили партію нафти з США.\r\nРаніше уряд РФ заборонив експортувати нафту на територію України 1 червня.\r\n