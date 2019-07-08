підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 липня 2019, понеділок, 16:47 8
Економіка 2019-07-08T17:15:01+03:00
Українські Новини
Фактична вартість нафти і конденсату в червні впала більш ніж на 15%

Фактична вартість нафти і конденсату в червні впала більш ніж на 15%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі констатує, що фактична вартість реалізації нафти і газового конденсату в червні 2019 року становила 11 720,05 гривень/тонна, що на 15,1%, або на 2 086,25 гривень/тонна, менше, ніж у травні 2019 року (13 806,3 гривень/тонна).

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

Фактична ціна реалізації використовується для визначення вартості видобутих корисних копалин під час обчисленні плати за користування надрами.

Як повідомляли Українські Новини, у січні 2018 року фактична ціна реалізації нафти і газоконденсату становила 13 846,71 гривень/тонна; у лютому - 12 373,01 гривень/тонна, у березні - 12 325,27 гривень/тонна, в квітні - 13 188 гривень/тонна, у травні - 14 182,5 гривень/тонна, у червні - 14 050,20 гривень/тонна, у липні - 14 259,55 гривень/тонна, у серпні - 14 805,09 гривень/тонна, у вересні - 16 050,17 гривень/тонна, у жовтні - 16 157,64 гривень/тонна, в листопаді - 13 473,78 гривень/тонна, у грудні - 11 648,46 гривень/тонна.

6 червня в Україну вперше в історії поставили партію нафти з США.

Раніше уряд РФ заборонив експортувати нафту на територію України 1 червня.

 

Більше новин про: Ціни на нафту вартість нафти

Архів
Новини
Бойко показав годинник діда-фронтовика, який носить вже 40 років 17:27
Електричка.
Під Києвом поїзд збив 21-річного хлопця, який йшов у навушниках 17:26
3 заступників голови Львівської обладміністрації подали у відставку 17:22
Фото: Facebook/Ірина Ноздровская
Справа про вбивство Ноздровської: суд відмовив в амністії сина Россошанського 17:11
Україна і ЄС підписали 5 фінугод 17:01
більше новин
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
Олександр Третьяков – найбільш продуктивний серед мажоритарників Києва, - КВУ 09:55 Інфографіка
Київстар та месенджер Rakuten Viber запустили спільний сервіс 09:58 Прес-реліз
Різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень 06:00 Карта
більше новин
День ВМС в Одесі. Фото: Пушкінська
Фото дня: в Одесі з розмахом святкують День ВМС 11:48
Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени 11:22
Антоніо Лукич. Фото: facebook/antonio.lukich
Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах 08:35
Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність 12:49
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok