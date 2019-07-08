Структуру местных судов лучше сочетать с административно-территориальным устройством, - Сирый

Адвокат, ученый секретарь, старший научный сотрудник Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины Николай Сирый считает, что структуру судов на местном уровне лучше сочетать с административно-территориальным устройством.

Об этом он сказал Українським Новинам.

Так Сирый прокомментировал указ предыдущего президента Петра Порошенко "Про ликвидацию и создании местных общих судов", который нереализован.

"Структуру судов на местном уровне можно сформировать по-разному. Согласно мировой практике, лучше структуру судов на местном уровне сочетать с административно-территориальным устройством. Тогда люди не путаются. На самом деле, необходимости разрывать административно-территориальное устройство и систему судов на местном уровне не нужно. Что касается апелляционного уровня или второго уровня судов, то он лучше работает, когда есть разница между административно-территориальным устройством и этим уровнем. Над этим желательно подумать и в этом направлении желательно двигаться", - сказал он.

Также, по его мнению, правильной является идея новой власти создать институт мировых судов.

"Новая власть делала заявления, что в их понимании судебная реформа – это в том числе и создание института мировых судов, которые должны избираться общинами. Эту идею я поддерживал еще в начале 90-х годов. Это абсолютно правильное направление, но нужно понимать, как вмонтируется это звено в судебную систему Украины. Это очень важно", - подчеркнул Сирый.

Как сообщали Українські Новини, Шаповал поддерживает внедрение в Украине института мировых судей. Также экс-глава КС Домбровский позитивно оценивает идею Зеленского о введении института мировых судей.

Тем временем 78,5% опрошенных КМИС не доверяют судам.