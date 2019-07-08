Жители Днепропетровской области могут остаться без теплоснабжения из-за долгов

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявляет об угрозе теплоснабжения потребителей Днепровской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в отопительном сезоне 2019/20 из-за передачи имущества коммунального предприятия "Теплосети" третьим лицам.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Решение Каменского городского совета о передаче имущества КП КГС "Теплосети" в пользу третьего лица ставит под угрозу расчеты "Днепровской ТЭЦ с "Нефтегазом". Между "Нефтегазом" и Днепровской ТЭЦ действуют договоры о реструктуризации долга за потребленный газ на 149,3 млн гривен. Поручителем по этим договорам выступало коммунальное предприятие "Теплосети", которое в результате решения Каменского горсовета не сможет выполнять свои обязательства", - говорится в нем.

Отмечается, что "Нефтегаз" призывает Каменский горсовет как можно быстрее принять меры для урегулирования сложившейся ситуации, чтобы избежать кризисной ситуации при прохождении отопительного сезона.

Как сообщали Українські Новини, два города Львовской области могут остаться без теплоснабжения из-за долгов.

Задолженость промпредприятий перед "Нефтегазом" сократилась на 1%.

14 ноября 2018 года Кабинет Министров запретил отключать газоснабжение теплоснабжающим предприятиям во время отопительного сезона.