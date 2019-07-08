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08 июля 2019, понедельник, 08:40 16
Политика мира 2019-07-08T08:40:56+03:00
Українські Новини
В Греции на досрочных парламентских выборах победила оппозиция

В Греции на досрочных парламентских выборах победила оппозиция

После подсчета 94% голосов на досрочных парламентских выборах в Греции правая консервативная партия Новая демократия набирает почти 40%, в то время как коалицию радикальных левых сил СИРИЗА во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом поддержали 31,5%. Таким образом Новая демократия может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте — 158 из 300 мест с учетом 50 дополнительных мандатов, которые, согласно греческому избирательному праву, получает победитель выборов. Об этом сообщает DW.

Это позволит партии самостоятельно сформировать правительство.

Глава Новой демократии Кириакос Мицотакис пообещал снижение налогов, привлечение инвестиций и оживление экономики.

"Мы выбрались из порочного круга", — заявил он, пообещав, что "Греция гордо поднимет голову".

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас уже позвонил Мицотакису и поздравил его с победой, сообщили в штабе лидирующей партии.

Как сообщали Українські Новини, Греция в 2001 году стала членом еврозоны из-за сфальсифицированных данных об экономических показателях страны, которые она предоставила Евростату.

Ранее греческие СМИ объявили двухдневную забастовку, популярные новостные сайты и телеканалы прекратили работу.

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