В Греции на досрочных парламентских выборах победила оппозиция

\r\nПосле подсчета 94% голосов на досрочных парламентских выборах в Греции правая консервативная партия Новая демократия набирает почти 40%, в то время как коалицию радикальных левых сил СИРИЗА во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом поддержали 31,5%. Таким образом Новая демократия может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте — 158 из 300 мест с учетом 50 дополнительных мандатов, которые, согласно греческому избирательному праву, получает победитель выборов. Об этом сообщает DW.\r\n\r\nЭто позволит партии самостоятельно сформировать правительство.\r\nГлава Новой демократии Кириакос Мицотакис пообещал снижение налогов, привлечение инвестиций и оживление экономики.\r\n"Мы выбрались из порочного круга", — заявил он, пообещав, что "Греция гордо поднимет голову".\r\nПремьер-министр Греции Алексис Ципрас уже позвонил Мицотакису и поздравил его с победой, сообщили в штабе лидирующей партии.\r\nКак сообщали Українські Новини, Греция в 2001 году стала членом еврозоны из-за сфальсифицированных данных об экономических показателях страны, которые она предоставила Евростату.\r\nРанее греческие СМИ объявили двухдневную забастовку, популярные новостные сайты и телеканалы прекратили работу.