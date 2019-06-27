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27 июня 2019, четверг, 22:33 113
Силовые структуры 2019-06-27T22:34:50+03:00
Українські Новини
Экс-кандидатка от "Европейской солидарности" подозревается в избиении двух людей

Экс-кандидатка от "Европейской солидарности" подозревается в избиении двух людей

Наталья Баласинович. Фото:
Наталья Баласинович. Фото: "Обозреватель"

Прокуратура заочно сообщила председателю Васильковского районного совета Киевской области Наталии Баласинович о подозрении в нанесении легких телесных повреждений 2 лицам и хулиганстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"34-летняя председатель Васильковского районного совета неоднократно вызывалась в прокуратуру города Киева для объявления подозрения в причинении легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, а также хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью", - говорится в нем.

Указывается, что следствие установило 3 эпизода преступных действий подозреваемой: нанесение своему мужу на почве ревности легких телесных повреждений; грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью относительно свекрови пожилого возраста по месту ее проживания; причинение легких телесных повреждений женщине-консьержу этого же дома.

С учетом изложенного, а также наличия достаточных доказательств для подозрения лица в совершении преступлений, председатель райсовета неоднократно вызывалась в прокуратуру Киева с целью объявлении ей подозрения в соответствии со ст. 481 Уголовного процессуального кодекса, однако на вызовы она беспричинно не являлась.

Ввиду этого 27 июня прокуратура Киева заочно сообщила ей о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 ст. 125 (нанесение легких телесных повреждений) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса, и направила подозрение по месту работы и проживания.

Ранее Баласинович намеревалась баллотироваться в Верховную Раду на внеочередных выборах 21 июля по списку партии "Европейская солидарность", однако была исключена из списка партии.

Как сообщали Українськi Новини, кандидатка в депутаты от "Европейской солидарности" Порошенко обматерила полицейскую.

Ранее Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео.

Тем временем у экс-советника Порошенко Бирюкова проводили обыски.

Больше новостей о: Избиение Хулиганство Райсовет Прокуратура Киева Наталья Баласинович

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