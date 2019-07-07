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07 липня 2019, неділя, 23:35 16
Америка 2019-07-08T01:00:01+03:00
Українські Новини
Україна звернулася до США з проханням про придбання військового обладнання

Україна звернулася до США з проханням про придбання військового обладнання

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор повідомив, що Україна вперше звернулася до Сполучених Штатів з запитом для придбання військового обладнання через програму Міністерства оборони Штатів.

"Радий повідомити, що Україна вперше звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США. Ми починаємо процес розгляду цього запиту", - заявив Тейлор.

Він додав, що Сполучені Штати "твердо стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України та її реформування оборонного сектору".

Як повідомляли Українські новини, Україна домовилася з Канадою про постачання бронетехніки.

А ось раніше США вже поставили ракетні комплекси Javelin в Україну.

Раніше державний департамент США схвалив продаж Україні Javelin на 47 млн доларів.

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