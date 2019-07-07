В Одеській області показали нові десантно-штурмові катери, названі на честь загиблих морпіхів

У неділю, 7 липня, під час святкування Дня Військово-морських сил України, на морському вокзалі в Одесі показали нову вітчизняну розробку - два десантно-штурмових катери типу "Кентавр". Нова українська морська техніка обладнана реактивною системою залпового вогню і бойовими модулями. Про це повідомляє "Радіо свобода".

У вересні катера "Кентавр" для Військово-морських сил спустили на воду на київському суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському". Через кілька місяців вони прибули в Одесу, де проходять державні випробування. ВМС планує передати катера в користування підрозділам морської піхоти, коли випробування завершаться.

Катери отримали імена "Малин" і "Станіслав" в честь населених пунктів, звідки були родом загиблі в зоні АТО морські піхотинці: старший прапорщик Олександр Яхновский, і молодший сержант Сергій Сонько. Олександр Яхновский загинув 18 липня 2016 року під час виконання бойових завдань у зоні АТО. На війні був більше року. У Олександра несподівано зупинилося серце, він так і не побачив онука, який народився в Керчі.