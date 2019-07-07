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07 липня 2019, неділя, 22:14 7
Силові структури 2019-07-08T01:00:01+03:00
Українські Новини
В Одеській області показали нові десантно-штурмові катери, названі на честь загиблих морпіхів

В Одеській області показали нові десантно-штурмові катери, названі на честь загиблих морпіхів

Український десантно-штурмової катер проекту
Український десантно-штурмової катер проекту "Кентавр". Фото: Радіо Свобода

У неділю, 7 липня, під час святкування Дня Військово-морських сил України, на морському вокзалі в Одесі показали нову вітчизняну розробку - два десантно-штурмових катери типу "Кентавр". Нова українська морська техніка обладнана реактивною системою залпового вогню і бойовими модулями. Про це повідомляє "Радіо свобода".

У вересні катера "Кентавр" для Військово-морських сил спустили на воду на київському суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському". Через кілька місяців вони прибули в Одесу, де проходять державні випробування. ВМС планує передати катера в користування підрозділам морської піхоти, коли випробування завершаться.

Катери отримали імена "Малин" і "Станіслав" в честь населених пунктів, звідки були родом загиблі в зоні АТО морські піхотинці: старший прапорщик Олександр Яхновский, і молодший сержант Сергій Сонько. Олександр Яхновский загинув 18 липня 2016 року під час виконання бойових завдань у зоні АТО. На війні був більше року. У Олександра несподівано зупинилося серце, він так і не побачив онука, який народився в Керчі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що працює "і вдень, і вночі" над поверненням моряків.

Тим часом в Україні проходять масштабні міжнародні українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019".

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