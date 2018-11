Больше всего пострадал город Анкоридж, там частично разрушились дороги, вызвав заторы. Также произошли значительные повреждения в одной из телевизионных студий одновременно о жертвах пока не сообщается.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,0 баллов располагался в 13 километрах к северу от Анкориджа, где проживает около 40% населения штата.

Географическая служба США сообщила, что эпицентр находился на глубине 43 километра.

Сразу после землетрясения было объявлено предупреждение о цунами. Однако позже предупреждение отменили.

Images and video on social media show:



— roadways split open

— grocery stores with items spilled into the aisles

— people hiding under desks and tables as light fixtures swing above them.