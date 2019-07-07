Через рекордну спеку і танення льодовиків на Алясці запалали ліси

Американський штат Аляска пережив цього тижня самий жаркий день в історії спостережень – температура в місті Анкорідж перевищила 32ºC. Про це повідомляє ВВС у неділю, 7 липня.

"Околиці Анкоріджа, найбільшого міста Аляски, в якому проживає 40% населення штату, затягнуті димом лісових пожеж, а річки переповнені водою. Попередній рекорд не дотягував і до 30 º с, середня температура для цієї пори року зазвичай становить 18ºС, а середня пікова – трохи нижче 24ºC", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що незвично теплим був ще травень, особливо в заполярній частини Аляски, що насторожило метеорологів і екологів. Потім був рекордно спекотний червень, і ось тепер – липневий пік.

Але на цьому проблеми не закінчилися. У червні на Алясці – сезон гроз, і блискавки стали причиною декількох великих пожеж, зокрема біля Лебединого озера неподалік від Анкоріджа. В результаті з початку червня місто і його околиці час від часу огортає дим.

Американська метеослужба випускає попередження і радить людям їздити з увімкненими фарами, обмежити фізичну активність, а людям літнього віку та хворим взагалі пропонує сидіти вдома.

Льодовики відповіли на спеку агресивним таненням, і метеорологи попереджають, що місцеві річки вже готові вийти з берегів.

Нагадаємо, що Аляску сколихнуло 7-бальний землетрус: пошкоджено дороги та будівлі.

І Європу накрила аномальна спека: у Франції та Швейцарії температура вище 40 градусів.