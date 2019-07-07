В Киеве возле Нивок произошло смертельное ДТП

В воскресенье, 7 июля, на проспекте Победы в районе метро Нивки произошло смертельное ДТП с опрокидыванием автомобиля.

Об этом сообщает в соцсети Facebook паблик Киев оперативный.

"Страшное #ДТП с переворачиванием автомобиля только что произошло на проспекте Победы, недалеко от станции метро Нивки. Детали аварии устанавливаются. UPD: к сожалению, водитель умер в карете скорой помощи", - сказано в сообщении.

Напомним, также в воскресенье в Польше перевернулся автобус с украинцами: множество пострадавших и раненых.

Ранее на Большой Окружной столкнулись два автомобиля, есть погибший.