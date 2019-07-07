подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
07 июля 2019, воскресенье, 18:44 1459
Происшествия 2019-07-07T18:48:53+03:00
Українські Новини
В Киеве возле Нивок произошло смертельное ДТП

В Киеве возле Нивок произошло смертельное ДТП

В воскресенье, 7 июля, на проспекте Победы в районе метро Нивки произошло смертельное ДТП с опрокидыванием автомобиля. 

Об этом сообщает в соцсети Facebook паблик Киев оперативный.

"Страшное #ДТП с переворачиванием автомобиля только что произошло на проспекте Победы, недалеко от станции метро Нивки. Детали аварии устанавливаются. UPD: к сожалению, водитель умер в карете скорой помощи", - сказано в сообщении.

Напомним, также в воскресенье в Польше перевернулся автобус с украинцами: множество пострадавших и раненых.

Ранее на Большой Окружной столкнулись два автомобиля, есть погибший.

Больше новостей о: смертельное ДТП ДТП в Киеве ДТП с авто

Архив
Новости
Самолет упал под Полтавой. Фото: ГосЧС.
Под Полтавой упал самолет: есть жертвы 19:31
ДТП с украинцами с Польше. Скришот видео
В Польше перевернулся автобус с украинцами: в МИД рассказали о состоянии пострадавших 19:16 Дополнено
ДТП на проспекте Победы. Скриншот видео.
В Киеве возле Нивок произошло смертельное ДТП 18:44
Захват заложниц в Одессе.
Требовал миллион долларов и вертолет: видео штурма и подробности захвата заложников в Одессе 18:14 Дополнено
Сенченко ответил Гетьманцеву: "Даже и не думайте возобновить поставки воды в Крым!" 17:50
больше новостей
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Ночь на Ивана Купала-2019: традиции и народные приметы 06:30
В Черниговской области автомобиль упал в реку. Фото: ГосЧС
Под Черниговом автомобиль упал в реку с моста, водитель погиб 10:53
Порошенко назвал Шария "кремлевским ублюдком", а его фанатов обозвал матерным словом 23:04
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
больше новостей
Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Порошенко к "мусорной блокаде" 14:59
ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского 22:05
В Винницкой области прошел многотысячный крестный ход на месте Калиновского чуда 09:25
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Ночь на Ивана Купала-2019: традиции и народные приметы 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok