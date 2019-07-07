В Запорожье из-за билбордов команды Буряка 200 раз вызывали полицию

Буряк с партией "Оппоблок" появился на сайте ЦИК как кандидат на выборы в Верховную Раду 25 июня, но город "утонул" в билбордах примерно за неделю ранее. На тот момент никто из команды мэра не был официальным кандидатом, все были потенциальными. Это значит, что у политсилы на тот момент не было официального фонда. \r\nОб этом сообщили представители гражданской сети "ОПОРА" .\r\nНа прошлой неделе было сделано 200 вызовов в полицию и установлено, что большинство из них находятся в распоряжении КП и на один из них нет исходных данных.\r\nПо этим фактам были начаты криминальные производства.\r\nКП "ЗГИА" имеет в распоряжении около 500 рекламных плоскостей 3х6, 200 плоскостей ситилайтов и некоторое количество неформатных объектов. Рыночная стоимость размещения обычного билборда старует от 3000 гривен в месяц. \r\nНапомним, "Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады.\r\nТем временем ЦИК зарегистрировал уже 461 кандидата в народные депутаты Украины.