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07 июля 2019, воскресенье, 15:31 121
Верховная Рада и партии 2019-07-07T15:40:10+03:00
Українські Новини
В Запорожье из-за билбордов команды Буряка 200 раз вызывали полицию

В Запорожье из-за билбордов команды Буряка 200 раз вызывали полицию

Предвыборные билборды. Фото: ОПОРА
Предвыборные билборды. Фото: ОПОРА

Буряк с партией "Оппоблок" появился на сайте ЦИК как кандидат на выборы в Верховную Раду 25 июня, но город "утонул" в билбордах примерно за неделю ранее. На тот момент никто из команды мэра не был официальным кандидатом, все были потенциальными. Это значит, что у политсилы на тот момент не было официального фонда.  

Об этом сообщили представители гражданской сети "ОПОРА" .

На прошлой неделе было сделано 200 вызовов в полицию и установлено, что большинство из них находятся в распоряжении КП и на один из них нет исходных данных.

По этим фактам были начаты криминальные производства.

КП "ЗГИА" имеет в распоряжении около 500 рекламных плоскостей 3х6, 200 плоскостей ситилайтов и некоторое количество неформатных объектов. Рыночная стоимость размещения обычного билборда старует от 3000 гривен в месяц. 

Напомним, "Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады.

Тем временем ЦИК зарегистрировал уже 461 кандидата в народные депутаты Украины.

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