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07 липня 2019, неділя, 15:31 30
Верховна Рада і партії 2019-07-07T17:00:02+03:00
Українські Новини
У Запоріжжі через білборди команди Буряка 200 разів викликали поліцію

У Запоріжжі через білборди команди Буряка 200 разів викликали поліцію

Передвиборчі білборди. Фото: ОПОРА
Передвиборчі білборди. Фото: ОПОРА

Буряк з партією "Оппоблок" з'явився на сайті ЦВК як кандидат на вибори до Верховної Ради 25 червня, але місто "потонув" в білбордах приблизно за тиждень раніше. На той момент ніхто з команди мера не був офіційним кандидатом, всі були потенційними. Це означає, що у політсили на той момент не було офіційного фонду. 

Про це повідомили представники громадянської мережі "ОПОРА" .

Минулого тижня було зроблено 200 дзвінків у поліцію та встановлено, що більшість з них знаходяться в розпорядженні КП і на один з них немає вихідних даних.

За цими фактами були розпочаті кримінальні провадження.

КП "ЗДІА" має у розпорядженні близько 500 рекламних площин 3х6, 200 площин сітілайтів і деяку кількість неформатних об'єктів. Ринкова вартість розміщення звичайного білборда старует від 3000 гривень в місяць.

Нагадаємо, "Слуга народу" виключила 7 кандидатів з списку кандидатів у депутати Ради.

Тим часом ЦВК зареєстрував вже 461 кандидата у народні депутати України.

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