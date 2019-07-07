"Слуга народу" виключила 7 кандидатів зі списку кандидатів в депутати Ради

Політична партія "Слуга народу" виключила 7 кандидатів зі списку у депутати Верховної Ради від партії.\r\nПро це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала керівник прес-офісу партії Євгенія Кравчук, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні делегати з'їзду партії "Слуги народу" проголосували за виключення з виборчого списку в загальнодержавному окрузі семи осіб, двоє з яких звернулися до голови партії із заявою про виключення з переліку за власним бажанням: Баланюк Юрій Вікторович (№164) - за власним бажанням, Боярчук Роман Михайлович (№71), Вітікач Віталій Вікторович (№177), Кавун Ольга Олександрівна (№78), Коробкова Олена Анатоліївна (№31) - за власним бажанням, Соколов Михайло Юрійович (№99), Рагімова Анастасія Борисівна (№170)", - написала вона.\r\nПідставами для виключення зі списку стали результати постпраймеріз і надана громадянами через партійний сайт інформація.\r\n8 липня юристи партії звернуться до ЦВК для скасування реєстрації цих семи кандидатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, кандидата від "Слуги народу" Куницького раніше депортували з України як громадянина Ізраїлю.\r\nТим часом ЦВК зареєструвала вже 461 кандидата у народні депутати України.