"Слуга народу" виключила 7 кандидатів зі списку кандидатів в депутати Ради

Політична партія "Слуга народу" виключила 7 кандидатів зі списку у депутати Верховної Ради від партії.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала керівник прес-офісу партії Євгенія Кравчук, передають Українські Новини.

"Сьогодні делегати з'їзду партії "Слуги народу" проголосували за виключення з виборчого списку в загальнодержавному окрузі семи осіб, двоє з яких звернулися до голови партії із заявою про виключення з переліку за власним бажанням: Баланюк Юрій Вікторович (№164) - за власним бажанням, Боярчук Роман Михайлович (№71), Вітікач Віталій Вікторович (№177), Кавун Ольга Олександрівна (№78), Коробкова Олена Анатоліївна (№31) - за власним бажанням, Соколов Михайло Юрійович (№99), Рагімова Анастасія Борисівна (№170)", - написала вона.

Підставами для виключення зі списку стали результати постпраймеріз і надана громадянами через партійний сайт інформація.

8 липня юристи партії звернуться до ЦВК для скасування реєстрації цих семи кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, кандидата від "Слуги народу" Куницького раніше депортували з України як громадянина Ізраїлю.

Тим часом ЦВК зареєструвала вже 461 кандидата у народні депутати України.